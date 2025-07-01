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Долар подорожчав, євро підсочив до нового максимуму

Україна, Вівторок 01 липня 2025 15:55
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Долар подорожчав, євро підсочив до нового максимуму Фото: курс долара зріс на 4 копійки (Віталій Носач, РБК-Україна)
Автор: Олександр Білоус

Національний банк України (НБУ) підвищив курс долара до гривні. Курс євро вчетверте поспіль оновив історичний максимум.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на дані на сайті регулятора.

Офіційний курс на 2 липня 2025 року встановлено на такому рівні: 41,8191 гривень за 1 долар (+0,0403 грн).
Долар подорожчав, євро підсочив до нового максимуму

bank.gov.ua

Офіційний курс євро становитиме 49,4093 гривень за 1 євро (+0,4237 грн). Попередній максимум було зафіксовано 1 липня - 48,9856.
Долар подорожчав, євро підсочив до нового максимуму

bank.gov.ua

На міжбанку сьогодні курс зріс на 6 копійок до 41,85-41,88 грн/долар (купівля-продаж) порівняно із закриттям попереднього дня.
Долар подорожчав, євро підсочив до нового максимуму

udinform.com

На готівковому ринку курс долара зріс до 42 гривень, курс євро зріс до 49,65 гривень.

Курс євро-долар

Євро зріс до долара на 0,25% і до 1,181 - найвищого рівня з кінця 2021 року. Єдина валюта зросла на 13,8% у період із січня до червня, що стало найсильнішим показником за перше півріччя.

Як зазначив голова департаменту корпоративного аналізу інвестгрупи ICU Олександр Мартиненко, ослаблення долара щодо євро пояснюється побоюваннями щодо наслідків політики адміністрації президента США Дональда Трампа для американської економіки.

За його словами, загалом хаотична непередбачувана політика нової американської адміністрації завдала серйозного репутаційного удару по акціях і облігаціях США, як одним із найбезпечніших ринкових активів. І це також негативно позначилося на американському доларі.

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