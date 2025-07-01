Долар подорожчав, євро підсочив до нового максимуму

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на дані на сайті регулятора .

На готівковому ринку курс долара зріс до 42 гривень, курс євро зріс до 49,65 гривень.

На міжбанку сьогодні курс зріс на 6 копійок до 41,85-41,88 грн/долар (купівля-продаж) порівняно із закриттям попереднього дня.

Офіційний курс на 2 липня 2025 року встановлено на такому рівні: 41,8191 гривень за 1 долар (+0,0403 грн).

Курс євро-долар

Євро зріс до долара на 0,25% і до 1,181 - найвищого рівня з кінця 2021 року. Єдина валюта зросла на 13,8% у період із січня до червня, що стало найсильнішим показником за перше півріччя.

Як зазначив голова департаменту корпоративного аналізу інвестгрупи ICU Олександр Мартиненко, ослаблення долара щодо євро пояснюється побоюваннями щодо наслідків політики адміністрації президента США Дональда Трампа для американської економіки.

За його словами, загалом хаотична непередбачувана політика нової американської адміністрації завдала серйозного репутаційного удару по акціях і облігаціях США, як одним із найбезпечніших ринкових активів. І це також негативно позначилося на американському доларі.

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