Доллар восстанавливает позиции благодаря торговым сделкам Трампа

Соглашение с ЕС в минувшие выходные о принятии 15% повышения тарифов и дополнительных закупках американской энергии и оружия привело к резкому росту доллара по отношению к евро. Курс евро упал с 1,1840 до 1,1580 доллара.

Укрепление доллара имеет двойственное влияние на фондовый рынок США и администрацию Дональда Трампа, которая рассматривает ослабление доллара как способ снижения дефицита торговли и повышения конкурентоспособности.

Однако текущее движение может свидетельствовать о снижении "тарифной надбавки", закладываемой в курс доллара в течение всего года.

Политика ФРС и торговые переговоры

Рост доллара совпадает с началом заседания Федеральной резервной системы. Хотя изменений ставок не ожидается, внимание инвесторов уже сосредоточено на заседании в сентябре.

В условиях активного сезона корпоративной отчетности индексы Уолл-стрит обновили рекорды 28 июля. Фьючерсы на американские акции растут, как и фондовые рынки Европы и Китая.

На фоне возможного ужесточения санкций против России инвесторы внимательно следят за ценами на нефть. Трамп дал Москве "10 или 12 дней" на продвижение к завершению войны против Украины, в противном случае под удар попадут покупатели российской нефти. Нефть марки Brent поднялась до 70 долларов за баррель.

Торговые переговоры между США и Китаем продолжаются второй день в Стокгольме. Ожидается продление тарифного перемирия ещё на 90 дней. Министр финансов Южной Кореи Ку Юн-чхоль сообщил, что обсудит взаимовыгодное соглашение с главой Минфина США Скоттом Бессентом.

Напомним, евро вырос к доллару на 13,8% до 1,181 в период с января по июнь, что стало самым сильным показателем за первое полугодие.