Долар утримує високі позиції: актуальні курси банків та обмінників 4 червня

На початку четверга банки та обмінні пункти знову переглянули курси валют. Долар продовжує утримуватися біля максимальних значень останніх тижнів, тоді як євро в окремих банках почав дешевшати після вчорашнього падіння офіційного курсу.

Де сьогодні вигідніше купувати та продавати валюту і які курси пропонують найбільші банки України, – читайте в матеріалі РБК-Україна нижче.

Головне:

Долар в обмінниках: купівля – 44,25 грн (+5 коп.), продаж – 44,15 грн (+5 коп.).

купівля – 44,25 грн (+5 коп.), продаж – 44,15 грн (+5 коп.). Євро в обмінниках: купівля – 51,80 грн (без змін), продаж – 51,60 грн (без змін).

купівля – 51,80 грн (без змін), продаж – 51,60 грн (без змін). Найдешевший долар серед банків продає ПУМБ за комерційним курсом – 44,50 грн.

Найвищий курс продажу долара залишається у ПУМБ – 44,70 грн у касах банку.

Найдешевше євро сьогодні можна купити у ПриватБанку та Monobank – по 51,80 грн.

Курс валют в обмінниках

За даними Minfin, середній курс долара в обмінниках зріс на 5 копійок. Купити американську валюту сьогодні можна в середньому за 44,25 гривні, а продати – за 44,15 гривні.

Євро в обмінних пунктах суттєвих змін не демонструє. Курс купівлі залишається на рівні 51,80 гривні, а продажу – 51,60 гривні.

Фото: курс валют в обмінниках на 4 червня (Інфографіка РБК-Україна)

Курс валют в банках

У банках сьогодні переважають точкові зміни курсів, переважно в сегменті долара.

ПриватБанк продає долар у відділеннях по 44,55 гривні (+5 коп.), а картковий курс піднявся до 44,64 гривні (+20 коп.). Євро у відділеннях подешевшало до 51,80 гривні (-10 коп.), а картковий курс становить 51,81 гривні (-27 коп.).

Ощадбанк залишив курси долара без змін. У ''Мобільному Ощаді'' американську валюту продають по 44,55 гривні, а для карток – по 44,65 гривні. Євро в застосунку подешевшало до 51,85 гривні (-10 коп.), тоді як картковий курс залишився на рівні 52,05 гривні.

''ПУМБ'' утримує один із найвищих курсів продажу долара. У касах банку валюта коштує 44,70 гривні (без змін), а комерційний курс становить 44,50 гривні (без змін). Євро продають по 52,10 гривні (без змін).

Monobank підняв курс продажу долара до 44,62 гривні (+19 коп.). Водночас євро подешевшало до 51,80 гривні (-15 коп.).

Фото: курс валют в банках (продаж) на 4 червня (Інфографіка РБК-Україна)

Де дешевше купити валюту?

Долар: найвигідніший курс серед банків наразі пропонує ПУМБ за комерційним курсом – 44,50 грн. У ПриватБанку долар у відділеннях коштує 44,55 грн, у Monobank – 44,62 грн.

Євро: найнижчий курс продажу сьогодні мають ПриватБанк та Monobank – по 51,80 грн. В Ощадбанку євро коштує 51,85 грн.

Де вигідніше продати валюту?

Долар: найкращий курс купівлі долара сьогодні пропонує Ощадбанк – 44,15 грн. У Monobank валюту купують по 44,11 грн, у ПУМБ – по 44,10 грн.

Євро: найвигідніше продавати євро зараз в Ощадбанку – 51,35 грн. ПУМБ купує валюту по 51,40 грн, а Monobank – по 51,20 грн.