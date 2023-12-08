Долар упав наприкінці тижня: скільки коштує валюта в обмінних пунктах

На ранок 8 грудня середній курс долара в Україні впав на 5 копійок до 37,40 гривень, курс євро впав на 5 копійок до 40,45 гривень.

В обмінних пунктах купують долар у середньому по 36,90 гривні, євро по 39,75 гривні.

На міжбанку курс сьогодні перебуває на рівні 36,66 -36,68 (купівля-продаж) - зниження 1 копійку порівняно із закриттям у попередній день.

Офіційний курс

Національний банк України (НБУ) знизив курс долара. Долар подешевшав після зростання протягом останніх чотирьох днів.

Офіційний курс на 8 грудня 2023 року встановлено на такому рівні: 36,6722 грн за 1 долар (-0,0184 грн). Курс євро становитиме 39,496 гривень за 1 євро (-0,0473 грн).

Від чого залежатиме курс долара

Голова НБУ Андрій Пишний заявив, що Національний банк України зробить подальші кроки для скасування обмежень на валютному ринку, якщо ситуація з курсом долара до гривні та цінами буде стабільною. На рішення також вплине збереження міжнародної допомоги.

Рада директорів Міжнародного валютного фонду 11 грудня розгляне питання щодо другого перегляду Програми розширеного фінансування EFF. Схвалення дозволить виплатити Україні транш на 900 млн доларів.

У МВФ заявили, що "фінансові потреби України справді залишаються суттєвими". За оцінками співробітників МВФ, у 2024 році країні знадобиться близько 42 млрд доларів фінансування.

Підтримка міжнародної спільноти, у тому числі ЄС, США та "Великої сімки", а також міжнародних фінансових інститутів, матиме важливе значення для повернення країни на шлях фінансової та зовнішньої стабільності, зазначили у МВФ.