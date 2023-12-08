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Потреби України у зовнішньому фінансуванні суттєві: МВФ розгляне питання про транш

Україна, П'ятниця 08 грудня 2023 09:36
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Потреби України у зовнішньому фінансуванні суттєві: МВФ розгляне питання про транш Фото: МВФ виділить Україні транш на 900 млн доларів (Getty Images)
Автор: Олександр Білоус

Рада директорів Міжнародного валютного фонду 11 грудня розгляне питання щодо другого перегляду Програми розширеного фінансування EFF. Схвалення дозволить виплатити Україні транш на 900 млн доларів.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на заяву директора МВФ з комунікацій Джулі Козак на брифінгу у Вашингтоні.

Як нагадала Козак, 10 листопада співробітники МВФ та влада України досягли угоди на рівні персоналу щодо другого перегляду Програми.

"Щодо економічної ситуації, українська економіка продовжує демонструвати чудову стійкість. Перспективи, звичайно, вкрай невизначені, але вони виявилися стійкими. Ми підвищили наш прогноз зростання ВВП на 2023 рік до 4,5%, інфляція різко знизилася, валютний ринок стабілізувався, і це дозволило Україні перейти від прив'язки обмінного курсу до режиму керованого обмінного курсу", - сказала вона.

Крім того, представник МВФ заявила, що "фінансові потреби України справді залишаються суттєвими". За оцінками співробітників МВФ, у 2024 році країні потрібно близько 42 млрд доларів фінансування.

"Підтримка міжнародної спільноти, у тому числі ЄС, США та "Великої сімки", а також міжнародних фінансових інститутів, матиме важливе значення для повернення країни на шлях фінансової та зовнішньої стабільності", - сказала Козак.

Програма МВФ

Програму Програми розширеного фінансування на 15,6 млрд доларів було схвалено 31 березня. Угода, яку підтримує МВФ, є частиною значно більшого міжнародного пакету підтримки України, який зараз становить близько 122 млрд доларів.

За даними НБУ, обсяг фінансової підтримки цього року перевищить 45 млрд доларів, з яких станом на кінець жовтня отримано вже понад 35 млрд доларів (з них 24,3 млрд доларів кредити).

У 2024-2025 роках офіційне фінансування залишатиметься значним, хоч і поступово зменшуватиметься - до 38,5 і 25,0 млрд доларів відповідно.

Україна розраховує отримати від МВФ у 2024 році близько 5,4 млрд доларів.

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