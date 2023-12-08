RU

News
+
-

Новости Украины
Местные выборы
Мир
Политика
Происшествия
Общество
Экономика
Финансы
Hi-tech
Энергетика
Транспорт
Спорт
Пресс-релизы

Коронавирус

Daily
+
-

Статьи
Интервью
Мнения
Лонгриды

Lite
+
-

Спецпроекты
Мода
Красота
Стиль жизни
Новости шоу-бизнеса
Афиша
Еда
Колонки

Styler
+
-

Жизнь
Персоны
Происшествия
Новости науки
Курьезы
Новости спорта
Телешоу
Фильмы и сериалы
Война
Нужна помощь

Auto
+
-

Мировой автопром
Авторынок Украины
Электромобили
Тест-драйвы
Законодательство
Технологии и инновации
Ретро
Курьезы
Лайфхаки

Realty
+
-

Новостройки
Вторичный рынок
Аренда
Загородная недвижимость
Коммерческая недвижимость
Город
Регионы
Точка зрения
Дизайн
Зарубежная недвижимость

Travel
+
-

Новости авиации
Отдых в Украине
Отдых за рубежом
Путеводители
Личный опыт
Уикенд
Дети
Обзоры
Война России с Украиной Контрнаступление ВСУ Зеленский заявления Переговоры России и Украины Беженцам Лица Войны

Доллар упал в конце недели: сколько стоит валюта в обменных пунктах

Фото: курс доллара упал на 5 копеек (Виталий Носач, РБК-Украина)
Автор: Александр Белоус

Курс доллара в обменных пунктах Украины снизился в конце недели. Единая европейская валюта также подешевела.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на данные мониторинга рынка.

По состоянию на утро 8 декабря средний курс доллара в Украине упал на 5 копеек до 37,40 гривен, курс евро упал на 5 копеек до 40,45 гривен.

В обменных пунктах покупают доллар в среднем по 36,90 гривен, евро по 39,75 гривен.

На межбанке курс сегодня находится на уровне 36,66 -36,68 (покупка-продажа) - снижение 1 копейку по сравнению с закрытием в предыдущий день.

Официальный курс

Национальный банк Украины (НБУ) снизил курс доллара. Доллар подешевел после роста в течение последних четырех дней.

Официальный курс на 8 декабря 2023 года установлен на таком уровне: 36,6722 гривен за 1 доллар (-0,0184 грн). Курс евро составит 39,496 гривен за 1 евро (-0,0473 грн).

От чего будет зависеть курс доллара

Глава НБУ Андрей Пышный заявил, что Национальный банк Украины предпримет дальнейшие шаги для отмены ограничений на валютном рынке, если ситуация с курсом доллара к гривне и ценами будет стабильной. На решения также повлияет сохранение международной помощи.

Совет директоров Международного валютного фонда 11 декабря рассмотрит вопрос о втором пересмотре Программы расширенного финансирования EFF. Одобрение позволит выплатить Украине транш на 900 млн долларов.

В МВФ заявили, что "финансовые потребности Украины действительно остаются существенными". По оценкам сотрудников МВФ, в 2024 году стране потребуется около 42 млрд долларов финансирования.

Поддержка международного сообщества, в том числе ЕС, США и "Большой семерки", а также международных финансовых институтов, будет иметь важное значение для возвращения страны на путь финансовой и внешней стабильности, отметили в МВФ.

Читайте РБК-Украина в Google News
Курс доллараКурс евро