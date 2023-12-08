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Голова НБУ назвав умови для подальшого скасування обмежень на валютному ринку

Україна, П'ятниця 08 грудня 2023 10:08
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Голова НБУ назвав умови для подальшого скасування обмежень на валютному ринку Фото: голова НБУ Андрій Пишний (facebook.comNationalBankOfUkraine)
Автор: Олександр Білоус

Національний банк України зробить подальші кроки для скасування обмежень на валютному ринку, якщо ситуація з курсом долара до гривні та цінами буде стабільною. На рішення також вплине збереження міжнародної допомоги.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на інтерв'ю голови НБУ Андрія Пишного виданню Euromoney.

За його словами, подальша лібералізація проходитиме поетапно та пов'язана з умовами, а не з конкретними датами.

"Валютна лібералізація безпосередньо залежатиме від того, наскільки добре ми зможемо забезпечити стабільність обмінного курсу і цін при керованому обмінному курсі", - сказав Пишний.

Проте, як зазначає Euromoney, глава НБУ усвідомлює ризики більш ізоляційної течії у політиці США. "Стабільність обмінного курсу забезпечується насамперед завдяки міжнародній фінансовій підтримці, що дозволяє нам поповнювати міжнародні резерви", - сказав він.

Euromoney пише, що незважаючи на величезний бюджетний дефіцит через війну, приплив міжнародної допомоги дозволив Україні торік відійти від монетарного фінансування і навіть розпочати цієї осені перехід до гнучкого обмінного курсу та зосередитись на таргетуванні інфляції.

Пом'якшення валютних обмежень

Раніше голова НБУ Андрій Пишний заявив, що Національний банк України після переходу до гнучкості курсу гривні до долара готується перейти до поступового пом'якшення валютних обмежень.

"Зараз НБУ працює над тим, щоб бути готовим реалізувати наступну амбіцію – перейти до другого етапу валютної лібералізації і це те, що точно зробить життя бізнесу легшим", – сказав він.

Згідно з публічною версією Стратегії пом'якшення валютних обмежень, другий етап - лібералізація торговельного фінансування, управління валютними ризиками банків, можливість репатріації відсотків за "старими" борговими зобов'язаннями та інвестиціями.

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