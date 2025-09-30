Долар упав до мінімуму з початку вересня

Курс долара у вересні

Курс долара протягом місяця коливався в діапазоні від 41,12 до 41,49 грн/долар. У підсумку за вересень долар подорожчав на 5 копійок до 41,31 гривень.

На готівковому ринку курс перебував близько рівня 41,50 грн/долар. За місяць долар подешевшав на 10 копійок до 41,45 гривень.