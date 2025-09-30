UA

Долар упав до мінімуму з початку вересня

Фото: курс долара впав на 17 копійок (Віталій Носач, РБК-Україна)
Автор: Олександр Білоус

Національний банк України (НБУ) знизив курс долара до гривні. Долар дешевшає третій день поспіль.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на дані на сайті регулятора.

Офіційний курс на 1 жовтня 2025 року встановлено на такому рівні: 41,142 гривень за 1 долар (-0,1756 грн).

Нижчим курс був 10 вересня - 41,1237 грн/долар.

bank.gov.ua

Офіційний курс євро становитиме 48,3028 гривень за 1 євро (-0,1380 грн).

bank.gov.ua

На міжбанку сьогодні курс впав на 15 копійок до 41,11-41,14 грн/долар (купівля-продаж) порівняно із закриттям попереднього дня.

udinform.com

На готівковому ринку долар впав до 41,45 гривень, євро впав до 48,85 гривень.

 

 

Курс долара у вересні

Курс долара протягом місяця коливався в діапазоні від 41,12 до 41,49 грн/долар. У підсумку за вересень долар подорожчав на 5 копійок до 41,31 гривень.

На готівковому ринку курс перебував близько рівня 41,50 грн/долар. За місяць долар подешевшав на 10 копійок до 41,45 гривень.

