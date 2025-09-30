Доллар упал до минимума с начала сентября

Национальный банк Украины (НБУ) снизил курс доллара к гривне. Доллар дешевеет третий день подряд.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на данные на сайте регулятора.
Официальный курс на 1 октября 2025 года установлен на таком уровне: 41,142 гривен за 1 доллар (-0,1756 грн).
Ниже курс был 10 сентября - 41,1237 грн/доллар.
bank.gov.ua
Официальный курс евро составит 48,3028 гривен за 1 евро (-0,1380 грн).
bank.gov.ua
На межбанке сегодня курс упал на 15 копеек до 41,11-41,14 грн/доллар (покупка-продажа) по сравнению с закрытием в предыдущий день.
udinform.com
На наличном рынке доллар упал до 41,45 гривен, евро упал до 48,85 гривен.
Курс доллара в течение месяца колебался в диапазоне от 41,12 до 41,49 грн/доллар. В итоге за сентябрь доллар подорожал на 5 копеек до 41,31 гривен.
На наличном рынке курс находился около уровня 41,50 грн/доллар. За месяц доллар подешевел на 10 копеек до 41,45 гривен.