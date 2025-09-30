Доллар упал до минимума с начала сентября

Официальный курс на 1 октября 2025 года установлен на таком уровне: 41,142 гривен за 1 доллар (-0,1756 грн).

Ниже курс был 10 сентября - 41,1237 грн/доллар.



bank.gov.ua

Официальный курс евро составит 48,3028 гривен за 1 евро (-0,1380 грн).



bank.gov.ua

На межбанке сегодня курс упал на 15 копеек до 41,11-41,14 грн/доллар (покупка-продажа) по сравнению с закрытием в предыдущий день.



udinform.com

На наличном рынке доллар упал до 41,45 гривен, евро упал до 48,85 гривен.