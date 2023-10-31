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Долар упав до мінімуму за 15 місяців: НБУ оновив курси

Київ, Вівторок 31 жовтня 2023 16:27
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Долар упав до мінімуму за 15 місяців: НБУ оновив курси Фото: курс долара опустився до 36,28 гривень (Віталій Носач/РБК-Україна)
Автор: Данило Крамаренко

Офіційний курс долара знизився до мінімуму за останні 15 місяців. Нацбанк на завтра встановив його на позначці 36,28 гривні.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на сайт НБУ.

Офіційний курс гривні до долара на 1 листопада встановлено на такому рівні: 36,2812 гривень за 1 долар (-0,0847грн). І це мінімальне значення з того часу, коли Нацбанк у липні 2022 року підняв фіксований курс до 36,56 гривень, а в жовтні 2023 року перейшов на новий валютний режим (тоді курс опускався до 36,32 гривень).

Долар упав до мінімуму за 15 місяців: НБУ оновив курси

Фото: офіційні курси валют (bank.gov.ua)

Єдина європейська валюта після зростання наприкінці минулого тижня втратила майже дві копійки. Офіційний курс на 1 листопада - 38,5624 гривень за 1 євро (-0,01730 грн).

Долар упав до мінімуму за 15 місяців: НБУ оновив курси

Фото: динаміка курсу гривні по відношенню до долара та євро (bank.gov.ua)

На міжбанківському валютному ринку курс долара сьогодні перебував у коридорі 36,33-36,35 (купівля-продаж), проте протягом дня знизився до позначок 36,23-36,25.

Долар упав до мінімуму за 15 місяців: НБУ оновив курси

Фото: дані торгів на міжбанку (udinform.com)

Готівкові курси

Сьогодні середній курс долара в Україні в банках та обмінниках знизився до 37,92 гривень у продажу, у купівлі - до 37,33 гривень. Середній курс євро також демонстрував падіння: до 40,43 та 39,64 гривень відповідно.

Щодо обмінних пунктів, то готівковий долар продавали за 37,82 гривень , купували - за 37,46 гривень. Євро продавали за 40,35 гривні, а купували за 39,88 гривні.

Що було минулого тижня

Валютний ринок залишається під контролем НБУ та поступово звикає до нових правил. Як пише голова департаменту корпоративного аналізу групи ICU Олександра Мартиненко в огляді для РБК-Україна, готівковий курс гривні у системно важливих банках за минулий тиждень посилився приблизно на 0,1% до 37,3-38,0 грн/долар.

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