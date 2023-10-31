Доллар упал до минимума за 15 месяцев: НБУ обновил курсы

Официальный курс доллара опустился до минимума за последние 15 месяцев. Нацбанк на завтра установил его на отметке 36,28 гривен.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на сайт НБУ .

Официальный курс гривны к доллару на 1 ноября октября установлен на таком уровне: 36,2812 гривен за 1 доллар (-0,0847грн). И это минимальное значение с тех пор, когда Нацбанк в июле 2022 года поднял фиксированный курс до 36,56 гривен, а в октябре 2023-го перешел на новый валютный режим (тогда курс опускался до 36,32 гривен).

Фото: официальные курсы валют (bank.gov.ua)

Единая европейская валюта после роста в конце прошлой неделе потеряла почти две копейки. Официальный курс на 1 ноября - 38,5624 гривен за 1 евро (-0,01730 грн).

Фото: динамика курса гривны по отношению к доллару и евро (bank.gov.ua)

На межбанковском валютном рынке курс доллара сегодня находился в коридоре 36,33-36,35 (покупка-продажа), однако в течение дня снизился до отметок 36,23-36,25.

Фото: данные торгов на межбанке (udinform.com)

Наличные курсы

Сегодня средний курс доллара в Украине в банках и обменниках снизился до 37,92 гривен в продаже, в покупке - до 37,33 гривен. Средний курс евро тоже демонстрировал падение: до 40,43 и 39,64 гривен соответственно.

Что касается обменных пунктов, то наличный доллар продавали за 37,82 гривен, покупали - за 37,46 гривен. Евро продавали за 40,35 гривен, а покупали за 39,88 гривен.

Что было на прошлой неделе

Валютный рынок остается под контролем НБУ и постепенно привыкает к новым правилам. Как пишет глава департамента корпоративного анализа группы ICU Александра Мартыненко в обзоре для РБК-Украина, наличный курс гривны в системно важных банках за прошлую неделю усилился примерно на 0,1% до 37,3-38,0 грн/доллар.

