Долар упав: курс НБУ на 31 липня та як підвищення тарифів вплине на інфляцію

Національний банк України встановив офіційний курс валют на п’ятницю, 31 липня. Регулятор другий день поспіль знижує долар в ціні – цього разу він зменшив його вартість одразу на 18 копійок. Євро, у свою чергу, виріс на 19 копійок.
Яким буде курс у п’ятницю та як, за оцінкою Нацбанку, підвищення тарифів на проїзд і воду вплине на рівень інфляції, – у матеріалі РБК-Україна нижче.
Головне:
НБУ встановив на п’ятницю, 31 липня, офіційний курс долара на рівні 44,69 грн, що на 18 копійок менше, ніж у четвер, 30 липня. Тоді американська валюта коштувала 44,87 грн.
Водночас офіційний курс євро після короткочасної паузи зростає другий день поспіль. На 31 липня він становить 51,27 грн, тоді як у четвер європейська валюта коштувала 51,08 грн. Таким чином вона подорожчала на 19 копійок.
Фото: офіційний курс валют НБУ на 31 липня (Інфографіка РБК-Україна)
Підвищення тарифів на проїзд у громадському транспорті та послуги холодного водопостачання додасть у 2026 році близько 0,5 відсоткового пункта до загальної інфляції. Про це під час брифінгу з приводу оголошення оновленої ставки повідомив заступник голови Нацбанку Володимир Лепушинський.
За оцінками регулятора, структура цього впливу виглядає наступним чином:
Нагадаємо, в четвер правління НБУ ухвалило рішення підвищити облікову ставку до 15,5%.
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