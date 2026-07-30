Доллар упал: курс НБУ на 31 июля и как повышение тарифов повлияет на инфляцию

Национальный банк Украины установил официальный курс валют на пятницу, 31 июля. Регулятор второй день подряд снижает доллар в цене – на этот раз он снизил его стоимость сразу на 18 копеек. Евро, в свою очередь, вырос на 19 копеек.
Каким будет курс в пятницу и как, по оценке Нацбанка, повышение тарифов на проезд и воду повлияет на уровень инфляции – в материале РБК-Украина ниже.
Главное:
НБУ установил на пятницу, 31 июля, официальный курс доллара на уровне 44,69 грн, что на 18 копеек меньше, чем в четверг, 30 июля. Тогда американская валюта обошлась в 44,87 грн.
В то же время официальный курс евро после кратковременной паузы растет второй день подряд. На 31 июля он составляет 51,27 грн, тогда как в четверг европейская валюта стоила 51,08 грн. Таким образом она подорожала на 19 копеек.
Фото: официальный курс валют НБУ на 31 июля (Инфографика РБК-Украина)
Повышение тарифов на проезд в общественном транспорте и услуги холодного водоснабжения прибавит в 2026 году около 0,5 процентных пункта к общей инфляции. Об этом на брифинге по поводу объявления обновленной ставки сообщил заместитель председателя Нацбанка Владимир Лепушинский.
По оценкам регулятора, структура этого воздействия выглядит следующим образом:
Напомним, в четверг правление НБУ приняло решение повысить учетную ставку до 15,5% .
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