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Долар упав: курс НБУ на 31 липня та як підвищення тарифів вплине на інфляцію

16:30 30.07.2026 Чт
2 хв
Яким буде офіційний курс валют у п’ятницю?
aimg Олег Хомчук
Долар упав: курс НБУ на 31 липня та як підвищення тарифів вплине на інфляцію Фото: Нацбанк оновив офіційний курс валют (колаж РБК-Україна)
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Національний банк України встановив офіційний курс валют на п’ятницю, 31 липня. Регулятор другий день поспіль знижує долар в ціні – цього разу він зменшив його вартість одразу на 18 копійок. Євро, у свою чергу, виріс на 19 копійок.

Яким буде курс у п’ятницю та як, за оцінкою Нацбанку, підвищення тарифів на проїзд і воду вплине на рівень інфляції, – у матеріалі РБК-Україна нижче.

Головне:

  • НБУ зменшив офіційний курс долара до 44,69 грн.
  • Євро подорожчав до 51,27 грн.
  • Підвищення тарифів на воду та проїзд додасть близько 0,5 в.п. до інфляції у 2026 році.

Курс валют НБУ

НБУ встановив на п’ятницю, 31 липня, офіційний курс долара на рівні 44,69 грн, що на 18 копійок менше, ніж у четвер, 30 липня. Тоді американська валюта коштувала 44,87 грн.

Водночас офіційний курс євро після короткочасної паузи зростає другий день поспіль. На 31 липня він становить 51,27 грн, тоді як у четвер європейська валюта коштувала 51,08 грн. Таким чином вона подорожчала на 19 копійок.

Фото: офіційний курс валют НБУ на 31 липня (Інфографіка РБК-Україна)

Фото: офіційний курс валют НБУ на 31 липня (Інфографіка РБК-Україна)

Вплив комунальних тарифів на рівень інфляції

Підвищення тарифів на проїзд у громадському транспорті та послуги холодного водопостачання додасть у 2026 році близько 0,5 відсоткового пункта до загальної інфляції. Про це під час брифінгу з приводу оголошення оновленої ставки повідомив заступник голови Нацбанку Володимир Лепушинський.

За оцінками регулятора, структура цього впливу виглядає наступним чином:

  • громадський транспорт: зростання вартості проїзду в низці міст та регіонах уже додало близько 0,3 в.п. до інфляції. Зокрема, підвищення цін на проїзд у Києві (із 8 до 30 грн) внесло в загальний показник близько 0,1 в.п.;
  • водопостачання: заплановане зростання цін на послуги водоканалів додасть ще 0,2 в.п. до кінця року.

Нагадаємо, в четвер правління НБУ ухвалило рішення підвищити облікову ставку до 15,5%.

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