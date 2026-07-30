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Доллар упал: курс НБУ на 31 июля и как повышение тарифов повлияет на инфляцию

16:30 30.07.2026 Чт
2 мин
Каким будет официальный курс валют в пятницу?
aimg Олег Хомчук
Доллар упал: курс НБУ на 31 июля и как повышение тарифов повлияет на инфляцию Фото: Нацбанк обновил официальный курс валют (коллаж РБК-Украина)
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Национальный банк Украины установил официальный курс валют на пятницу, 31 июля. Регулятор второй день подряд снижает доллар в цене – на этот раз он снизил его стоимость сразу на 18 копеек. Евро, в свою очередь, вырос на 19 копеек.

Каким будет курс в пятницу и как, по оценке Нацбанка, повышение тарифов на проезд и воду повлияет на уровень инфляции – в материале РБК-Украина ниже.

Главное:

  • НБУ снизил официальный курс доллара до 44,69 грн.
  • Евро подорожал до 51,27 грн.
  • Повышение тарифов на воду и проезд прибавит около 0,5 п.п. к инфляции в 2026 году.

Курс валют НБУ

НБУ установил на пятницу, 31 июля, официальный курс доллара на уровне 44,69 грн, что на 18 копеек меньше, чем в четверг, 30 июля. Тогда американская валюта обошлась в 44,87 грн.

В то же время официальный курс евро после кратковременной паузы растет второй день подряд. На 31 июля он составляет 51,27 грн, тогда как в четверг европейская валюта стоила 51,08 грн. Таким образом она подорожала на 19 копеек.

Фото: офіційний курс валют НБУ на 31 липня (Інфографіка РБК-Україна)

Фото: официальный курс валют НБУ на 31 июля (Инфографика РБК-Украина)

Влияние комунальных тарифов на уровень инфляции

Повышение тарифов на проезд в общественном транспорте и услуги холодного водоснабжения прибавит в 2026 году около 0,5 процентных пункта к общей инфляции. Об этом на брифинге по поводу объявления обновленной ставки сообщил заместитель председателя Нацбанка Владимир Лепушинский.

По оценкам регулятора, структура этого воздействия выглядит следующим образом:

  • общественный транспорт: рост стоимости проезда в ряде городов и регионах уже прибавил около 0,3 п.п. к инфляции В частности, повышение цен на проезд в Киеве (с 8 до 30 грн) внесло в общий показатель около 0,1 п.п.;
  • водоснабжение: запланированный рост цен на услуги водоканалов прибавит еще 0,2 п.п. к концу года.

Напомним, в четверг правление НБУ приняло решение повысить учетную ставку до 15,5% .

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