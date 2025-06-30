Долар упав до євро до мінімуму за чотири роки: що чекає на американську валюту

Долар падає через очікування зниження ставки ФРС

Оптимізм з приводу торговельних угод США з Китаєм та іншими країнами посилив упевненість інвесторів у м'якшій монетарній політиці вже цієї осені.

Згідно з інструментом FedWatch від CME Group, ймовірність зниження ставки на 0,25 відсоткового пункту у вересні досягла 91,5% порівняно з 83% тижнем раніше. Засідання ФРС також заплановано на липень, але в серпні його не буде.

Політичний тиск на ФРС посилюється

Заяви голови ФРС Джерома Пауелла минулого тижня ринки сприйняли як "м'які". Він дав зрозуміти, що зниження ставки можливе, якщо влітку інфляція не прискориться через мита. Додатковим ударом став тиск з боку Дональда Трампа, який знову закликав Пауелла піти у відставку до закінчення терміну в травні.

Президент США також запропонував знизити ключову ставку з поточних 4,25% - 4,5% до 1%, а також замінити Пауелла на більш лояльного голову. Одночасно Трамп просуває масштабний пакет податкових пільг і витрат, який, за оцінкою Бюджетного управління Конгресу, може збільшити держборг на 3,3 трлн доларів за десятиліття.

Реакція валютних ринків

Індекс долара знизився на 0,1% до 97,083, залишаючись близьким до мінімуму більш ніж за три роки. Євро зріс до 1,1732 долара, що трохи нижче від п'ятничного рівня 1,1754, найвищого рівня з вересня 2021 року, фунт стерлінгів піднявся до 1,3732 долара, а долар до франка знизився до 0,7978 після п'ятничного падіння до 0,7955 - уперше із січня 2015 року.

Долар також ослаб на 0,5% до японської єни до 143,90 і на 1,1% до південнокорейської вони до 1 349,40. Канадський долар зміцнився на 0,1% до 1,3661 за долар, китайський юань виріс на 0,2% до 7,1596.

Торгові переговори США як драйвер валют

США і Китай досягли прогресу щодо поставок рідкоземельних мінералів і магнітів, повідомив міністр фінансів США Скотт Бессент. Також стало відомо, що інші торгові угоди можуть бути укладені до 1 вересня, коли в США відзначають День праці. Це послаблює тиск на долар, хоча аналітики сумніваються, що угоди будуть досягнуті так швидко.

Австралійський долар виріс на 0,3% до 0,6550, наближаючись до максимуму за 7,5 місяців, зафіксованого минулого тижня. Новозеландський долар додав 0,5% до 0,6083.

Інвестори чекають на дані щодо зайнятості в США

Головною подією тижня стане публікація даних щодо зайнятості в США в п'ятницю. Аналітики попереджають, що долар із більшою ймовірністю впаде за слабкого звіту, ніж зросте за сильних показників.

"Ринок зараз сприймає зниження ставки у вересні як практично гарантоване", - написав глава досліджень Pepperstone Кріс Вестон. "Реакція ФРС залежатиме від слабких даних, тому будь-які розчарування щодо економіки вдарять по долару сильніше, ніж позитив його підтримає".