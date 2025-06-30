Валюта різко подорожчала: скільки коштують долар і євро в обмінниках

Курс долара в обмінних пунктах України перейшов до зростання. Єдина європейська валюта перебуває на максимальних рівнях.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на дані моніторингу ринку.

Офіційний курс на 30 червня 2025 року встановлено на такому рівні: 41,6409 гривень за 1 долар (+0,0557 грн).

На міжбанку курс сьогодні перебуває на рівні 41,73-41,76 грн/долар (купівля-продаж) - без змін порівняно із закриттям попереднього дня.

В обмінних пунктах купують долар у середньому по 41,40 гривень, євро по 48,30 гривень.

Станом на ранок 30 червня середній курс продажу долара впав на 5 копійок до 41,90 гривень, курс євро зріс на 25 копійок до 49,30 гривень.

Прогноз курсу

Як зазначив у коментарі РБК-Україна Тарас Лєсовий, директор департаменту фінансових ринків та інвестиційної діяльності Глобус Банку, у перший тиждень липня ситуація з доларом істотно не зміниться: коливання відбуватимуться в проміжку 41,4-41,9 гривень.

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