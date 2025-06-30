Доллар упал к евро до минимума за четыре года: что ждет американскую валюту

Американская валюта начала неделю со снижения. Доллар теряет позиции к евро и другим валютам на фоне растущих ожиданий скорого снижения ставки Федеральной резервной системой.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Reuters.
Оптимизм по поводу торговых сделок США с Китаем и другими странами усилил уверенность инвесторов в более мягкой монетарной политике уже этой осенью.
Согласно инструменту FedWatch от CME Group, вероятность снижения ставки на 0,25 процентного пункта в сентябре достигла 91,5% по сравнению с 83% неделей ранее. Заседание ФРС также запланировано на июль, но в августе его не будет.
Заявления главы ФРС Джерома Пауэлла на прошлой неделе рынки восприняли как "мягкие". Он дал понять, что снижение ставки возможно, если летом инфляция не ускорится из-за пошлин. Дополнительным ударом стало давление со стороны Дональда Трампа, который снова призвал Пауэлла уйти в отставку до окончания срока в мае.
Президент США также предложил снизить ключевую ставку с текущих 4,25% - 4,5% до 1%, а также заменить Пауэлла на более лояльного главу. Одновременно Трамп продвигает масштабный пакет налоговых льгот и расходов, который, по оценке Бюджетного управления Конгресса, может увеличить госдолг на 3,3 трлн доллар за десятилетие.
Индекс доллара снизился на 0,1% до 97,083, оставаясь близким к минимуму более чем за три года. Евро вырос до 1,1732 доллара, что немного ниже пятничного уровня 1,1754, самого высокого уровня с сентября 2021 года, фунт стерлингов поднялся до 1,3732 доллара, а доллар к франку снизился до 0,7978 после пятничного падения до 0,7955 - впервые с января 2015 года.
Доллар также ослаб на 0,5% к японской иене до 143,90 и на 1,1% к южнокорейской воне до 1 349,40. Канадский доллар укрепился на 0,1% до 1,3661 за доллар, китайский юань вырос на 0,2% до 7,1596.
США и Китай достигли прогресса по поставкам редкоземельных минералов и магнитов, сообщил министр финансов США Скотт Бессент. Также стало известно, что другие торговые сделки могут быть заключены до 1 сентября, когда в США отмечают День труда. Это ослабляет давление на доллар, хотя аналитики сомневаются, что соглашения будут достигнуты так быстро.
Австралийский доллар вырос на 0,3% до 0,6550, приближаясь к максимуму за 7,5 месяцев, зафиксированному на прошлой неделе. Новозеландский доллар прибавил 0,5% до 0,6083.
Главным событием недели станет публикация данных по занятости в США в пятницу. Аналитики предупреждают, что доллар с большей вероятностью упадет при слабом отчете, чем вырастет при сильных показателях.
"Рынок сейчас воспринимает снижение ставки в сентябре как практически гарантированное", - написал глава исследований Pepperstone Крис Уэстон. "Реакция ФРС будет зависеть от слабых данных, поэтому любые разочарования по экономике ударят по доллару сильнее, чем позитив его поддержит".
Напомним, рост евро к доллару привел к тому, что курс евро в обменных пунктах Украины превысил 49 гривен.
При вступлении в ЕС Украина будет обязана дать обязательство перейти на евро, когда будет к этому готова.
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