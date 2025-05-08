Долар трохи просів: свіжі курси в обмінниках
Курс долара в обмінних пунктах України знову трохи знизився. Єдина європейська валюта подешевшала на 13 копійок.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на дані моніторингу ринку.
Станом на ранок 8 травня середній курс продажу долара в Україні зріс на 5 копійок до 41,43 гривень, курс євро зріс на 15 копійок - до 47,48 гривень.
В обмінних пунктах купують долар у середньому по 40,11 гривень, євро - по 45,60 гривень.
На міжбанку курс сьогодні перебуває на рівні 41,48-41,51 грн/долар (купівля-продаж) - відбулося зниження на 5 копійок порівняно з 7 травня.
Офіційний курс
Національний банк України (НБУ) знизив курс долара до гривні.
Офіційний курс на 8 травня 2025 року встановлено на такому рівні: 41,4388 гривень за 1 долар (-0,0156 грн).
Офіційний курс євро становить 47,0745 гривень за 1 євро (+0,1108 грн).
Ситуація на ринку
Протягом травня міжнародні резерви НБУ зросли на 10,2% - до 46,7 млрд дол. Таке зростання зумовлене значними надходженнями від зовнішніх партнерів, а також тим фактом, що у квітні 2025 року НБУ продав найменшу кількість валюти на валютному ринку, починаючи з квітня 2024 року.
У квітні Нацбанк знизив обсяг продажу валюти на валютному ринку порівняно з березнем цього року на 17,1%. Минулого місяця НБУ продав на валютному ринку 2,2 млрд дол., а купив для поповнення резервів - 17,5 млн дол.
Поточний обсяг резервів НБУ забезпечує потребу в імпорті України на 5,6 місяців.
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