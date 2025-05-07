Курс долара йде вниз: оновлені дані від Нацбанку

Фото: Курс долара впав ще на 2 копійки (Віталій Носач, РБК-Україна)

Національний банк України знов знизив курс долара до гривні. Долар подешевшав на 2 копійки у порівнянні із курсом на 7 травня.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на дані на сайті регулятора.

Офіційний курс на 8 травня 2025 року встановлено на такому рівні: 41,4388 гривні за 1 долар (-0,0156 гривні). bank.gov.ua Офіційний курс євро зріс відносно попередньої дати (+0,0808 грн) та становить 47,0745 гривні за 1 євро. bank.gov.ua На міжбанку сьогодні курс не змінився і складає 41,41-41,44 грн/долар (купівля-продаж) порівняно із закриттям у попередній день udinform.com На готівковому ринку курс долара також впав на 3 копійки до 41,74 гривні.