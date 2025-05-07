Курс долара йде вниз: оновлені дані від Нацбанку
Національний банк України знов знизив курс долара до гривні. Долар подешевшав на 2 копійки у порівнянні із курсом на 7 травня.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на дані на сайті регулятора.
Офіційний курс на 8 травня 2025 року встановлено на такому рівні: 41,4388 гривні за 1 долар (-0,0156 гривні).
bank.gov.ua
Офіційний курс євро зріс відносно попередньої дати (+0,0808 грн) та становить 47,0745 гривні за 1 євро.
bank.gov.ua
На міжбанку сьогодні курс не змінився і складає 41,41-41,44 грн/долар (купівля-продаж) порівняно із закриттям у попередній день
udinform.com
На готівковому ринку курс долара також впав на 3 копійки до 41,74 гривні.
Ситуація на ринку
15 копійок у порівнянні із курсом на 6 травня.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на дані на сайті регулятора.
Офіційний курс на 7 травня 2025 року встановлено на такому рівні: 41,4544 гривні за 1 долар (-0,1492 гривні).
Офіційний курс євро знизився (-0,2231 грн) та становить 46,9637 гривні за 1 євро.
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