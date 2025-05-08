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Доллар немного просел: свежие курсы в обменниках

Украина, Четверг 08 мая 2025 11:00
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Доллар немного просел: свежие курсы в обменниках Курс доллара снизился на 4 копейки (Getty Images)
Автор: Дмитрий Сидоров

Курс доллара в обменных пунктах Украины снова немного снизился. Единая европейская валюта подешевела на 13 копеек.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на данные мониторинга рынка.

По состоянию на утро 8 мая средний курс продажи доллара в Украине вырос на 5 копеек до 41,43 гривен, курс евро вырос на 15 копеек – до 47,48 гривен.

В обменных пунктах покупают доллар в среднем по 40,11 гривен, евро по 45,60 гривен.

На межбанке курс сегодня находится на уровне 41,48-41,51 грн/доллар (покупка-продажа) – произошло снижение на 5 копеек по сравнению с 7 мая.

Официальный курс

Национальный банк Украины (НБУ) снизил курс доллара к гривне.

Официальный курс на 8 мая 2025 года установлен на таком уровне: 41,4388 гривен за 1 доллар (-0,0156 грн).

Официальный курс евро составляет 47,0745 гривен за 1 евро (+0,1108 грн).

Ситуация на рынке

На протяжении мая международные резервы НБУ выросли на 10,2% - до 46,7 млрд дол. Такой рост обусловлен значительными поступлениями от внешних партнером, а также тем фактом, что в апреле 2025 года НБУ продал наименьшее количество валюты на валютном рынке, начиная с апреля 2024 года.

В апреле Нацбанк снизил объем продажи валюты на валютном рынке по сравнению с мартом этого года на 17,1%. В прошлом месяце НБУ продал на валютном рынке 2,2 млрд дол., а купил для пополнения резервов - 17,5 млн дол.

Текущий объем резервов НБУ обеспечивает потребность в импорте Украины на 5,6 месяцев.

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