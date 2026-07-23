Долар тримається по 45 грн: скільки коштує валюта в банках та обмінниках 23 липня

Станом на ранок четверга, 23 липня, середній курс продажу долара в банках повернувся до психологічної позначки 45 грн. Тим часом курс євро також демонструє зростання.

Скільки сьогодні коштують головні валюти та у скільки обійдеться покупка 100 доларів у банках – читайте в матеріалі РБК-Україна нижче.

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Валюта в обмінниках: Середній курс долара і євро для купівлі дещо зріс – 44,80 грн і 51,37 грн відповідно.

Середній курс долара і євро для купівлі дещо зріс – 44,80 грн і 51,37 грн відповідно. Ситуація в банках: Комерційні банки демонструють зростання показників – середній курс продажу долара становить 45,04 грн, а євро – 51,48 грн.

Комерційні банки демонструють зростання показників – середній курс продажу долара становить 45,04 грн, а євро – 51,48 грн. Курс у провідних фінустановах: ПриватБанк продає долар по 45,04 грн, Ощадбанк – по 44,95-45,05 грн, Monobank – по 45 грн, а ПУМБ утримує готівковий курс на позначці 45,20 грн.

Курс валют в обмінниках

Станом на ранок 23 липня портал Minfin наводить середній курс долара в обмінниках на рівні 44,80 (+5 копійок) гривень для покупки та 44,69 (+4 копійки) гривень – для здачі валюти.

Євро в обмінниках сьогодні можна купити по 51,37 (+2 копійки) гривень, а здати – по 51,19 (+4 копійки) гривень.

Фото: курс валют в обмінниках 23 липня (інфографіка РБК-Україна)

Курс валют в банках

Банки сьогодні продають долари за середнім курсом у 45,04 (+8 копійок) гривень, а купують – по 44,54 (+5 копійок) гривні.

Євро ж в банках можна купити по 51,48 (+6 копійок) гривні, а здати – по 50,75 (-3 копійки) гривень.

Фото: курс валют в банках 23 липня (інфографіка РБК-Україна)

ПриватБанк сьогодні продає долари в касах по 44,99 (+9 копійок) гривень, а курс для карток – 45,04 (без змін) гривень. Євро у відділеннях банку можна купити по 51,60 (+15 копійок) гривень, а карткою – 51,54 (без змін) гривні.

Ощадбанк продає долари у мобільному застосунку по 44,95 (+5 копійок) гривень, а для карток – 45,05 (+4 копійки) гривень. Євро через додаток можна купити по 51,45 (без змін) гривні, а карткою – 51,65 (без змін) гривень.

ПУМБ продає долари в касах по 45,20 (+10 копійок) гривень, а картою – 44,90 (без змін) гривень. Євро у відділеннях банку можна купити по 51,70 (без змін) гривень.

Monobank продає долари по 45 (+10 копійок) гривень, а євро – по 51,50 (без змін) гривень.

Скільки коштують 100 доларів у банках сьогодні?

Розрахунок вартості купівлі 100 доларів США за актуальними курсами провідних українських банків станом на 23 липня: