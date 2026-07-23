Доллар держится по 45 грн: сколько стоит валюта в банках и обменниках 23 июля
По состоянию на утро четверга, 23 июля, средний курс продажи доллара в банках вернулся к психологической отметке в 45 грн. Тем временем курс евро также демонстрирует рост.
Сколько сегодня стоят главные валюты и во сколько обойдется покупка 100 долларов в банках – читайте ниже в материале РБК-Украина.
Главное:
- Валюта в обменниках: Средний курс доллара и евро для покупки вырос – 44,80 грн и 51,37 грн соответственно.
- Ситуация в банках: Коммерческие банки демонстрируют рост показателей – средний курс продажи доллара составляет 45,04 грн, а евро – 51,48 грн.
- Курс в ведущих финучреждениях: ПриватБанк продает доллар по 45,04 грн., Ощадбанк – по 44,95-45,05 грн, Monobank – по 45 грн, а ПУМБ удерживает наличный курс на отметке 45,20 грн.
Курс валют в обменниках
На утро 23 июля портал Minfin приводит средний курс доллара в обменниках на уровне 44,80 (+5 копеек) гривен для покупки и 44,69 (+4 копейки) гривен – для сдачи валюты.
Евро в обменниках сегодня можно купить по 51,37 (+2 копейки) гривен, а сдать – по 51,19 (+4 копейки) гривен.
Фото: курс валют в обменниках 23 июля (инфографика РБК-Украина)
Курс валют в банках
Банки сегодня продают доллары по среднему курсу в 45,04 (+8 копеек) гривен, а покупают – по 44,54 (+5 копеек) гривны.
Евро же в банках можно купить по 51,48 (+6 копеек) гривны, а сдать – по 50,75 (-3 копейки) гривен.
Фото: курс валют в банках 23 июля (инфографика РБК-Украина)
ПриватБанк сегодня продает доллары в кассах по 44,99 (+9 копеек) гривен, а курс для карт – 45,04 (без изменений) гривен. Евро в отделениях банка можно купить по 51,60 (+15 копеек) гривен, а картой – 51,54 (без изменений) гривны.
Ощадбанк продает доллары в мобильном приложении по 44,95 (+5 копеек) гривен, а для карт – 45,05 (+4 копейки) гривен. Евро через приложение можно купить по 51,45 (без изменений) гривны, а картой – 51,65 (без изменений) гривен.
ПУМБ продает доллары в кассах по 45,20 (+10 копеек) гривен, а картой – 44,90 (без изменений) гривен. Евро в отделениях банка можно купить по 51,70 (без изменений) гривен.
Monobank продает доллары по 45 (+10 копеек) гривен, а евро – по 51,50 (без изменений) гривен.
Сколько стоит 100 долларов в банках сегодня?
Расчет стоимости покупки 100 долларов США по актуальным курсам ведущих украинских банков по состоянию на 23 июля:
- Monobank: 4 500 грн
- ПриватБанк (кассы): 4 499 грн
- ПриватБанк (карты): 4 504 грн
- Ощадбанк (приложение): 4 495 грн
- Ощадбанк (карты): 4 505 грн
- ПУМБ (кассы): 4 520 грн
- ПУМБ (карты): 4 490 грн.
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