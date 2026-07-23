Нові ціни на АЗС: скільки коштує бензин, дизель та автогаз 23 липня
Станом на ранок 23 липня на українських заправках зафіксовано нові ціни на пальне. Паливний ринок демонструє локальні зміни.
Скільки сьогодні коштує бензин, дизель та газ на популярних АЗС - читайте в матеріалі РБК-Україна нижче.
Головне:
- Оновлення цін на АЗС: Мережа ОККО переписала цінники на дизельне паливо, підвищивши його вартість на 1 гривню за літр.
- Де найдешевше: Найнижчі ціни традиційно утримує "Укрнафта", де звичайний бензин А-95 коштує 77,90 грн/л, а базовий дизель - 80,40 грн/л.
- Поточна ситуація: Водночас мережі WOG та SOCAR залишили свої попередні цінники без змін під час цього оновлення.
Фото: ціни на АЗС 23 липня (інфографіка РБК-Україна)
OKKO
- Бензин Pulls 100: 91,90 грн
- Бензин Pulls 95: 84,90 грн
- Бензин А-95 Євро: 81,90 грн
- ДП Pulls: 87,90 грн (+1 грн)
- ДП Євро: 84,90 грн (+1 грн)
- Газ: 41,90 грн
WOG
- Бензин 100: 92,90 грн
- Бензин 95 (Mustang): 85,90 грн
- Бензин 95 Євро: 82,90 грн
- ДП Mustang: 88,90 грн
- ДП Євро-5: 85,90 грн
- Газ: 41,90 грн
SOCAR
- Бензин NANO 100: 93,90 грн
- Бензин NANO 95: 86,90 грн
- Бензин А-95: 83,90 грн
- ДП NANO Extro: 87,90 грн
- ДП NANO: 84,90 грн
- Газ: 41,90 грн
"Укрнафта"
- Бензин 98 (Energy): 84,90 грн
- Бензин 95 (Energy): 80,90 грн
- Бензин А-95: 77,90 грн
- Бензин А-92: 75,90 грн
- ДП (Energy): 82,40 грн
- ДП: 80,40 грн
- Газ: 38,40 грн
Що змінилося:
ОККО: Підняла ціни на обидва види дизельного палива - ДП Pulls та ДП Євро подорожчали на 1 грн/л (тепер коштують 87,90 грн/л та 84,90 грн/л відповідно). Ціни на бензин і газ залишилися на колишньому рівні.
WOG, SOCAR та "Укрнафта": Зафіксували стабільність у своїх мережах, залишивши поточні цінники на бензин, дизель та автогаз без нових коригувань.
Найдешевше пальне на АЗС:
Найдешевший бензин (А-95): 77,90 грн/л (у мережі "Укрнафта"). В інших мережах вартість стандартного та преміального бензину коливається від 81,90 грн/л (ОККО) до 93,90 грн/л (SOCAR).
Найдешевший дизель (ДП): 80,40 грн/л (у мережі "Укрнафта"). У решті великих мереж (ОККО, WOG, SOCAR) дизельне паливо стартує від 84,90 грн/л.