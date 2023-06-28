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Долар та євро зростають: свіжі курси валют в Україні

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Україна, Середа 28 червня 2023 11:20
Долар та євро зростають: свіжі курси валют в Україні Фото: курс долара виріс на 5 копійок (Віталій Носач, РБК-Україна)
Автор: Олександр Білоус

Курс долара в обмінних пунктах України трохи зріс. Єдина європейська валюта подорожчала сильніше.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на дані моніторингу ринку.

Станом на ранок 28 червня середній курс долара Україною зріс на 5 копійок до 37,40 гривень. Курс євро зріс на 10 копійок до 41,15 гривні за євро.

В обмінних пунктах купують долар у середньому по 36,90 гривні, євро по 40,45 гривні.

Офіційний курс долара НБУ не змінюється з липня 2022 року та становить 36,5686 гривень за долар. Офіційний курс євро на 28 червня становить 40,0225 гривні за євро (+0,0987 гривні).

Долар та євро зростають: свіжі курси валют в Україні

Готівковий ринок

Національний банк України оприлюднив інформацію щодо обсягу ввезеної валюти за травень 2023 року. Дані показали, що у травні значно зросли постачання готівкового євро: з 41 млн до 117 млн у доларовому еквіваленті.

Крім того, банки почали активніше вивозити готівкову валюту з України. У травні з України вивезли 93 млн доларів, що на 53 млн доларів більше, ніж у квітні. Це може свідчити, що з України відправляють сильно зношені купюри.

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