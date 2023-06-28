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Попит на євро різко зріс: банки втричі збільшили ввезення в Україну готівкової валюти

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Україна, Середа 28 червня 2023 10:29
Попит на євро різко зріс: банки втричі збільшили ввезення в Україну готівкової валюти Фото: банки збільшили ввезення готівкових євро (Getty Images)
Автор: Олександр Білоус

Обсяг готівкової іноземної валюти, яку банки ввезли до України у травні 2023 року, становив 823 млн доларів. Це на 11 млн доларів більше, ніж у квітні.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на дані НБУ .

При цьому різко зріс обсяг готівкових євро: з 41 млн до 117 млн у доларовому еквіваленті.

Попит на євро різко зріс: банки втричі збільшили ввезення в Україну готівкової валюти

За даними НБУ, у травні з України вивезли 93 млн доларів, що на 53 млн доларів більше, ніж у квітні.

Попит на євро різко зріс: банки втричі збільшили ввезення в Україну готівкової валюти

Попит на валюту

На початку 2023 року банки ввезли до України рекордний з початку війни обсяг готівкової валюти. Після цього у березні курс долара різко знизився - з 40 до 38 гривень за долар. У квітні упав до 37,6 гривень за долар.

Середній курс готівкового євро за січень-травень знизився до 41,8 до 41,0 гривень за євро.

Раніше в НБУ зазначали, що роль євро набуває все більшого значення у структурі валютних розрахунків України. Водночас частка долара залишатиметься значною через структуру українського експорту.

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