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Доллар и евро растут: свежие курсы валют в Украине

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Украина, Среда 28 июня 2023 11:20
Доллар и евро растут: свежие курсы валют в Украине Фото: курс доллара вырос на 5 копеек (Виталий Носач, РБК-Украина)
Автор: Александр Белоус

Курс доллара в обменных пунктах Украины немного вырос. Единая европейская валюта подорожала сильнее.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на данные мониторинга рынка.

По состоянию на утро 28 июня средний курс доллара по Украине вырос на 5 копеек до 37,40 гривен. Курс евро вырос на 10 копеек до 41,15 гривен за евро.

В обменных пунктах покупают доллар в среднем по 36,90 гривен, евро по 40,45 гривен.

Официальный курс доллара НБУ не меняется с июля 2022 года и составляет 36,5686 гривен за доллар. Официальный курс евро на 28 июня составляет 40,0225 гривен за евро (+0,0987 гривен).

Доллар и евро растут: свежие курсы валют в Украине

Наличный рынок

Национальный банк Украине обнародовал информацию об объеме ввезенной валюты за май 2023 года. Данные показали, что в мае значительно выросли поставки наличного евро: со 41 млн до 117 млн в долларовом эквиваленте.

Кроме того, банки стали активнее вывозить наличную валюту из Украины. В мае из Украины вывезли 93 млн долларов, что на 53 млн долларов больше, чем в апреле. Это может свидетельствовать о том, что из Украины отправляют сильно изношенные купюры.

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