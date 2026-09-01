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Долар та євро змінились на початку осені: курс валют у банках та обмінниках на 1 вересня

09:45 01.09.2026 Вт
3 хв
Які ціни на долар та євро встановили найбільші банки України 1 вересня?
aimg Анастасія Мацепа
Долар та євро змінились на початку осені: курс валют у банках та обмінниках на 1 вересня Фото: банки та обмінники оновили курс валют на 1 вересня (колаж РБК-Україна)
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Перший день осені приніс зміни на готівковому валютному ринку. Долар і євро в обмінниках подешевшали, тоді як банки встановили різні курси залежно від способу обміну.

Скільки зараз коштує валюта та де пропонують найкращі курси, – читайте в матеріалі РБК-Україна нижче.

Курс валют в обмінниках

Станом на ранок 1 вересня середній курс долара в обмінниках становить 44,76 грн (-5 коп.) для продажу та 44,65 грн (-5 коп.) для купівлі.

Євро в обмінниках сьогодні продають по 52,00 грн (-10 коп.), а купують – по 51,80 грн (-8 коп.).

Долар та євро змінились на початку осені: курс валют у банках та обмінниках на 1 вересня

Фото: курс валют в обмінниках 1 вересня (інфографіка РБК-Україна)

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Курс валют у банках

ПриватБанк сьогодні продає долари у відділеннях по 44,70 грн (-5 коп.), а для карток курс становить 44,84 грн (без змін). Купити долари у відділеннях можна по 44,10 грн (-5 коп.), а для карток – по 44,25 грн (-5 коп.).

Євро у відділеннях ПриватБанку можна купити по 52,00 грн (-5 коп.), а для карток – по 52,08 грн (+1 грн). Курс купівлі євро у відділеннях становить 51,00 грн (-5 коп.), а для карток – 51,30 грн (без змін).

Ощадбанк продає долари через ''Мобільний Ощад'' по 44,75 грн (-5 коп.), а для карток – по 44,90 грн (без змін). Курс купівлі становить 44,40 грн (-5 коп.) через ''Мобільний Ощад'' та 44,35 грн (-5 коп.) для карток.

Євро у мобільному застосунку можна купити по 52,05 грн (-25 коп.), а для карток – по 52,20 грн (-30 коп.). Курс купівлі євро через ''Мобільний Ощад'' становить 51,50 грн (-20 коп.), а для карток – 51,45 грн (-15 коп.).

''ПУМБ'' продає долари у відділеннях по 44,90 грн (без змін), а за комерційним курсом – по 44,70 грн (без змін). Курс купівлі становить 44,30 грн (без змін) у відділеннях та 44,40 грн (без змін) за комерційним курсом.

Євро у касах ПУМБ можна купити по 52,20 грн (без змін), а продати – по 51,50 грн (без змін).

Monobank продає долари по 44,80 грн (без змін), а купує – по 44,40 грн (без змін). Євро продають по 52,06 грн (без змін), а купують – по 51,37 грн (без змін).

Долар та євро змінились на початку осені: курс валют у банках та обмінниках на 1 вересня

Фото: курс валют у банках 1 вересня (інфографіка РБК-Україна)

Де дешевше купити валюту

Найвигідніший курс продажу долара серед великих банків сьогодні пропонують ПриватБанк у відділеннях та ПУМБ за комерційним курсом – по 44,70 грн.

Далі йдуть Ощадбанк через ''Мобільний Ощад'' – 44,75 грн, Monobank – 44,80 грн, ПриватБанк для карток – 44,84 грн.

Найдорожче американську валюту продають Ощадбанк для карток та ПУМБ у відділеннях – по 44,90 грн.

Якщо купувати євро, найнижчий курс сьогодні пропонує ПриватБанк у відділеннях – 52,00 грн.

Далі йдуть Ощадбанк через ''Мобільний Ощад'' – 52,05 грн, Monobank – 52,06 грн, ПриватБанк для карток – 52,08 грн, Ощадбанк для карток та ПУМБ – по 52,20 грн.

Де вигідніше продати валюту

Найвищий курс купівлі долара сьогодні пропонують Ощадбанк через ''Мобільний Ощад'', ПУМБ за комерційним курсом та Monobank – по 44,40 грн.

Далі йдуть Ощадбанк для карток – 44,35 грн, ПУМБ у відділеннях – 44,30 грн, ПриватБанк для карток – 44,25 грн, а у відділеннях ПриватБанку курс купівлі становить 44,10 грн.

Євро найвигідніше продавати в ПУМБ та Ощадбанк через ''Мобільний Ощад'' – по 51,50 грн.

Далі йдуть Ощадбанк для карток – 51,45 грн, Monobank – 51,37 грн, ПриватБанк для карток – 51,30 грн, а у відділеннях ПриватБанку курс купівлі становить 51,00 грн.

Скільки коштують 1000 доларів у банках сьогодні

  • ПриватБанк (у відділеннях) – 44 700 грн.
  • ПУМБ (комерційний курс) – 44 700 грн.
  • Ощадбанк (''Мобільний Ощад'') – 44 750 грн.
  • Monobank – 44 800 грн.
  • ПриватБанк (для карток) – 44 840 грн.
  • Ощадбанк (для карток) – 44 900 грн.
  • ПУМБ (у відділеннях) – 44 900 грн.
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Увага: Цей матеріал підготовлено виключно з ознайомчою метою і не є фінансовою або інвестиційною порадою. Інвестиції пов’язані з ризиком, включно з можливістю повної втрати капіталу. РБК-Україна не несе відповідальності за фінансові рішення, прийняті на основі цього матеріалу. Перед ухваленням будь-яких інвестиційних рішень рекомендуємо звернутися до ліцензованого фінансового консультанта.

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