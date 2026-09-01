Доллар и евро изменились в начале осени: курс валют в банках и обменниках на 1 сентября

Первый осенний день принес изменения на наличном валютном рынке. Доллар и евро в обменниках подешевели, в то время как банки установили разные курсы в зависимости от способа обмена.

Сколько сейчас стоит валюта и где предлагают лучшие курсы, – читайте в материале РБК-Украина ниже.

Курс валют в обменниках

По состоянию на 1 сентября средний курс доллара в обменниках составляет 44,76 грн (-5 коп.) для продажи и 44,65 грн (-5 коп.) для покупки.

Евро в обменниках сегодня продают по 52,00 грн. (-10 коп.), а покупают – по 51,80 грн. (-8 коп.).

Фото: курс валют в обменниках 1 сентября (инфографика РБК-Украина)

Курс валют в банках

ПриватБанк сегодня продает доллары в отделениях по 44,70 грн (-5 коп.), а для карт курс составляет 44,84 грн (без изменений). Купить доллары в отделениях можно по 44,10 грн (-5 коп.), а для карт – по 44,25 грн (-5 коп.).

Евро в отделениях ПриватБанка можно купить по 52,00 грн (-5 коп.), а для карт – по 52,08 грн (+1 грн). Курс покупки евро в отделениях составляет 51,00 грн (-5 коп.), а для карт – 51,30 грн (без изменений).

Ощадбанк продает доллары через ''Мобильный Ощад'' по 44,75 грн (-5 коп.), а для карт – по 44,90 грн (без изменений). Курс покупки составляет 44,40 грн (-5 коп.) через ''Мобильный Ощад'' и 44,35 грн (-5 коп.) для карточек.

Евро в мобильном приложении можно купить по 52,05 грн (-25 коп.), а для карт – по 52,20 грн (-30 коп.). Курс покупки евро через ''Мобильный Ощад'' составляет 51,50 грн (-20 коп.), а для карт – 51,45 грн (-15 коп.).

''ПУМБ'' продает доллары в отделениях по 44,90 грн (без изменений), а по коммерческому курсу – по 44,70 грн (без изменений). Курс покупки составляет 44,30 грн (без изменений) в отделениях и 44,40 грн (без изменений) по коммерческому курсу.

Евро в кассах ПУМБ можно купить по 52,20 грн (без изменений), а продать – по 51,50 грн (без изменений).

Monobank продает доллары по 44,80 грн (без изменений), а покупает – по 44,40 грн (без изменений). Евро продают по 52,06 грн (без изменений), а покупают – по 51,37 грн (без изменений).

Фото: курс валют в банках 1 сентября (инфографика РБК-Украина)

Где дешевле купить валюту

Самый выгодный курс продажи доллара среди крупных банков сегодня предлагают ПриватБанк в отделениях и ПУМБ по коммерческому курсу – по 44,70 грн.

Далее следуют Ощадбанк через ''Мобильный Ощад'' – 44,75 грн, Monobank – 44,80 грн, ПриватБанк для карт – 44,84 грн.

Дороже всего американскую валюту продают Ощадбанк для карт и ПУМБ в отделениях – по 44,90 грн.

Если покупать евро, самый низкий курс предлагает ПриватБанк в отделениях – 52,00 грн.

Далее следуют Ощадбанк через ''Мобильный Ощад'' – 52,05 грн, Monobank – 52,06 грн, ПриватБанк для карт – 52,08 грн, Ощадбанк для карт и ПУМБ – по 52,20 грн.

Где выгоднее продать валюту

Самый высокий курс покупки доллара сегодня предлагают Ощадбанк через ''Мобильный Ощад'', ПУМБ по коммерческому курсу и Monobank – по 44,40 грн.

Далее следуют Ощадбанк для карт – 44,35 грн, ПУМБ в отделениях – 44,30 грн, ПриватБанк для карт – 44,25 грн, а в отделениях ПриватБанка курс покупки составляет 44,10 грн.

Евро выгоднее всего продавать в ПУМБ и Ощадбанк через ''Мобильный Ощад'' – по 51,50 грн.

Далее следуют Ощадбанк для карт – 51,45 грн, Monobank – 51,37 грн, ПриватБанк для карт – 51,30 грн, а в отделениях ПриватБанка курс покупки составляет 51,00 грн.

Сколько стоят 1000 долларов в банках сегодня