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Долар і євро дешевшають: курс валют НБУ на 1 вересня та чи варто очікувати підвищення попиту

16:45 31.08.2026 Пн
2 хв
Американська та європейська валюти почали осінь зі зниження офіційного курсу
aimg Анастасія Мацепа aimg Тарас Лєсовий Експерт
Долар і євро дешевшають: курс валют НБУ на 1 вересня та чи варто очікувати підвищення попиту Фото: НБУ встановив офіційний курс долара та євро на 1 вересня (колаж РБК-Україна)
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Національний банк України встановив офіційний курс валют на вівторок, 1 вересня. Долар подешевшав на 3 копійки, а євро – одразу на 25 копійок порівняно з попереднім показником.

Який офіційний курс встановив НБУ та чому на початку вересня можливі короткочасні хвилі підвищеного попиту на валюту, – читайте в матеріалі РБК-Україна нижче.

Курс валют НБУ

НБУ на вівторок, 1 вересня, встановив офіційний курс долара на рівні 44,52 грн за долар. Порівняно з попереднім показником американська валюта подешевшала на 3 копійки. 31 серпня офіційний курс долара становив 44,55 грн.

Офіційний курс євро на вівторок становить 51,63 грн за євро. Європейська валюта порівняно з попереднім показником подешевшала на 25 копійок. 31 серпня офіційний курс євро становив 51,88 грн.

Долар і євро дешевшають: курс валют НБУ на 1 вересня та чи варто очікувати підвищення попиту

Фото: офіційний курс валют НБУ на 1 вересня (інфографіка РБК-Україна)

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Що може впливати на готівковий курс

На початку вересня можливі короткочасні періоди підвищеного попиту на готівкову валюту. Про це в коментарі для РБК-Україна розповів директор департаменту фінансових ринків та інвестиційної діяльності ''Глобус Банку'' Тарас Лєсовий.

За його словами, на поведінку покупців можуть одночасно впливати новини про російські обстріли, зміни цін, ситуація на паливному ринку та наближення опалювального сезону.

Водночас експерт зазначив, що в таких умовах може змінюватися не лише сам курс валюти, а й різниця між курсами купівлі та продажу.

За словами Лєсового, обмінні пункти можуть збільшувати спред до 1–1,3 грн або навіть більше, закладаючи психологічну нервозність клієнтів у власну маржу.

Експерт радить враховувати це під час купівлі валюти.

''Якщо валюта купується як довгострокове заощадження – кілька днів очікування часто нічого принципово не змінять'', – зазначив Лєсовий.

Водночас, за його словами, реакція на повідомлення про нібито рекордне зростання долара може призвести до того, що людина купить валюту саме в момент максимального підвищення ціни продавцем.

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