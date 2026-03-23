Долар та євро змінили курс: скільки коштує валюта в обмінниках та банках 23 березня

Головне:

Долар в обмінниках здешевшав: середній курс купівлі знизився на 10-14 копійок і становить 43,91-44,10 грн.

Євро тримає позиції: в обмінниках валюта торгується на рівні 50,95-51,15 грн, що майже відповідає показникам минулої п'ятниці.

Банківський сектор: банки пропонують долар в середньому по 44,15 грн, євро - по 51,09 грн.

Вигідні пропозиції: найнижчий курс продажу долара серед великих банків наразі у Monobank та ПриватБанку (44,05 грн).

Курс валют в обмінниках

За даними порталу Minfin, середній курс долара в обмінниках вранці 23 березня становить 44,10 гривні при покупці та 43,91 гривню при здачі валюти. За вихідні курс знизився на 10 копійок для покупки та 14 копійок для здачі.

Євро сьогодні можна купити за середнім курсом у 51,15 гривню, такі цінники були й вранці у п'ятницю, 20 березня. Здати валюту можна по 50,95 (+5 коп).

Фото: курс валют на 23 березня (інфографіка РБК-Україна)

Курс валют в банках

У банках долар сьогодні можна купити за середнім курсом у 44,15 гривні (-4 коп), а здати - по 43,55 (-10 коп) гривні.

Євро в банках сьогодні коштує 51,09 гривню при покупці, валюта додала у ціні 9 копійок. Здати європейську валюту можна за курсом у 50,40 (+10 коп) гривень.

Купити долар у "Пумбі" сьогодні можна по 44,20 гривні в касах та 44 гривні - для безналу. Євро ж у касах "Пумбу" можна купити по 51 гривні.

Monobank продає долари по 44,05 гривні, а євро - по 51,01 гривні.

ПриватБанк тримає долар на рівні 44,05 гривень при купівлі у касах та по безналу. За євро в касах "Привату" сьогодні доведеться заплатити 51,10 гривню, а для карток курс - 51,02 гривні.

Ощадбанк встановив курс долара для карток на рівні 44,25 гривень, а для мобільного "Ощаду" - 44,10 гривні. Курс євро для карткових операцій тримається на рівні 51,25 гривні, для застосунку - 51,05 гривню.