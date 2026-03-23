Доллар и евро изменили курс: сколько стоит валюта в обменниках и банках 23 марта

09:07 23.03.2026 Пн
2 мин
Как изменился курс валют за выходные?
aimg Ирина Гамерская
Фото: обменники и банки обновили курс валют (Getty Images)

В украинских обменниках и кассах банков в начале рабочей недели наблюдается небольшое проседание курса доллара, тогда как евро демонстрирует смешанную динамику.

Где сегодня выгоднее всего покупать валюту и какой курс установили ПриватБанк, Monobank и Ощадбанк - читайте в материале РБК-Украина ниже.

Главное:

  • Доллар в обменниках подешевел: средний курс покупки снизился на 10-14 копеек и составляет 43,91-44,10 грн.
  • Евро держит позиции: в обменниках валюта торгуется на уровне 50,95-51,15 грн, что почти соответствует показателям прошлой пятницы.
  • Банковский сектор: банки предлагают доллар в среднем по 44,15 грн, евро - по 51,09 грн.
  • Выгодные предложения: самый низкий курс продажи доллара среди крупных банков сейчас у Monobank и ПриватБанка (44,05 грн).

Курс валют в обменниках

По данным портала Minfin, средний курс доллара в обменниках утром 23 марта составляет 44,10 гривны при покупке и 43,91 гривну при сдаче валюты. За выходные курс снизился на 10 копеек для покупки и 14 копеек для сдачи.

Евро сегодня можно купить по среднему курсу в 51,15 гривну, такие ценники были и утром в пятницу, 20 марта. Сдать валюту можно по 50,95 (+5 коп).

Фото: курс валют на 23 марта (инфографика РБК-Украина)

Курс валют в банках

В банках доллар сегодня можно купить по среднему курсу в 44,15 гривны (-4 коп), а сдать - по 43,55 (-10 коп) гривны.

Евро в банках сегодня стоит 51,09 гривну при покупке, валюта прибавила в цене 9 копеек. Сдать европейскую валюту можно по курсу в 50,40 (+10 коп) гривен.

Купить доллар в "Пумбе" сегодня можно по 44,20 гривны в кассах и 44 гривны - для безнала. Евро же в кассах "Пумба" можно купить по 51 гривне.

Monobank продает доллары по 44,05 гривны, а евро - по 51,01 гривны.

ПриватБанк держит доллар на уровне 44,05 гривен при покупке в кассах и по безналу. За евро в кассах "Привата" сегодня придется заплатить 51,10 гривну, а для карточек курс - 51,02 гривны.

Ощадбанк установил курс доллара для карт на уровне 44,25 гривен, а для мобильного "Ощада" - 44,10 гривны. Курс евро для карточных операций держится на уровне 51,25 гривны, для приложения - 51,05 гривну.

Внимание: Этот материал подготовлен исключительно для ознакомительных целей и не является финансовым или инвестиционным советом. Инвестиции связаны с риском, включая возможность полной потери капитала. РБК-Украина не несет ответственности за финансовые решения, принятые на основе этого материала. Перед принятием каких-либо инвестиционных решений рекомендуем обратиться к лицензированному финансовому консультанту.

