Долар та євро йдуть вниз: який курс на 30 березня та що буде з валютою в квітні

Курс валют НБУ

Нацбанк оновив курс валют на понеділок, 30 березня. Офіційний курс долара знизиться на 4 копійки - до 43,84 гривень.

Європейська валюта впаде в ціні на 13 копійок - до 50,48 гривень.

Фото: курс валют на 30 березня (інфографіка РБК-Україна)

Що буде з курсом долара у квітні

Як зазначав у коментарі РБК-Україна директор департаменту фінансових ринків та інвестиційної діяльності "Глобус банку" Тарас Лєсовий, квітень 2026 року може стати одним із вирішальних місяців, який задасть ритм усьому року.

Експерт виділяє кілька ключових факторів, від яких залежить, скільки коштуватиме валюта найближчими тижнями.

Роль Нацбанку: НБУ залишається головним гравцем. Маючи резерви понад 50 млрд доларів, регулятор готовий витратити близько 3-3,5 млрд доларів на інтервенції, щоб урівноважити попит і не допустити дестабілізації гривні.

Інфляція та ціни: Через війну на Близькому Сході дорожчає пальне. Це тягне за собою ріст цін на продукти та послуги. Очікується, що інфляція у березні складе 0,8%-1,2%, що створює додатковий тиск на валютний ринок.

Фактор війни: Обстріли та виснаження економіки продовжують тиснути на курс. Сценарій припинення бойових дій наразі виглядає суто гіпотетичним.

Світова турбулентність: Конфлікти у світі впливають на вартість нафти, газу та золота. Хоча очікується певне заспокоєння фону у квітні, загальна невизначеність нікуди не зникне.

Яким буде курс у квітні: прогноз Лєсового

На міжбанку можливі помітні коливання - різниця між зростанням і зниженням в окремі дні може сягати 0,5-0,7 грн. Проте очікується, що ситуація залишиться під контролем НБУ.

Орієнтовні межі курсу: