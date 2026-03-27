Доллар и евро идут вниз: какой курс на 30 марта и что будет с валютой в апреле

Главное:

Официальный курс на 30 марта: Нацбанк снизил курс доллара на 4 копейки (43,84 грн) и евро на 13 копеек (50,48 грн).

Нацбанк снизил курс доллара на 4 копейки (43,84 грн) и евро на 13 копеек (50,48 грн). Резервы и интервенции: НБУ имеет более 50 млрд долларов резервов и планирует потратить 3-3,5 млрд долларов в апреле, чтобы уравновесить спрос на рынке.

НБУ имеет более 50 млрд долларов резервов и планирует потратить 3-3,5 млрд долларов в апреле, чтобы уравновесить спрос на рынке. Влияние цен на топливо: Из-за войны на Ближнем Востоке стоимость топлива растет, что ускоряет инфляцию (0,8-1,2%) и давит на валютный рынок.

Из-за войны на Ближнем Востоке стоимость топлива растет, что ускоряет инфляцию (0,8-1,2%) и давит на валютный рынок. Прогноз на апрель: Ожидаемые пределы курса доллара составляют 43,75-44,50 грн, а евро - 49,5-52 грн.

Ожидаемые пределы курса доллара составляют 43,75-44,50 грн, а евро - 49,5-52 грн. Колебания на межбанке: В отдельные дни разница между ростом и снижением курса может достигать 0,5-0,7 грн, однако ситуация останется под контролем регулятора.

В отдельные дни разница между ростом и снижением курса может достигать 0,5-0,7 грн, однако ситуация останется под контролем регулятора. Глобальные риски: На стабильность гривны продолжают влиять фактор войны, обстрелы и мировая турбулентность на рынках нефти, газа и золота.

Курс валют НБУ

Нацбанк обновил курс валют на понедельник, 30 марта. Официальный курс доллара снизится на 4 копейки - до 43,84 гривен.

Европейская валюта упадет в цене на 13 копеек - до 50,48 гривен.

Фото: курс валют на 30 марта (инфографика РБК-Украина)

Что будет с курсом доллара в апреле

Как отмечал в комментарии РБК-Украина директор департамента финансовых рынков и инвестиционной деятельности "Глобус банка" Тарас Лесовой, апрель 2026 года может стать одним из решающих месяцев, который задаст ритм всему году.

Эксперт выделяет несколько ключевых факторов, от которых зависит, сколько будет стоить валюта в ближайшие недели.

Роль Нацбанка: НБУ остается главным игроком. Имея резервы более 50 млрд долларов, регулятор готов потратить около 3-3,5 млрд долларов на интервенции, чтобы уравновесить спрос и не допустить дестабилизации гривны.

Инфляция и цены: Из-за войны на Ближнем Востоке дорожает топливо. Это влечет за собой рост цен на продукты и услуги. Ожидается, что инфляция в марте составит 0,8%-1,2%, что создает дополнительное давление на валютный рынок.

Фактор войны: Обстрелы и истощение экономики продолжают давить на курс. Сценарий прекращения боевых действий пока выглядит чисто гипотетическим.

Мировая турбулентность: Конфликты в мире влияют на стоимость нефти, газа и золота. Хотя ожидается некоторое успокоение фона в апреле, общая неопределенность никуда не исчезнет.

Каким будет курс в апреле: прогноз Лесового

На межбанке возможны заметные колебания - разница между ростом и снижением в отдельные дни может достигать 0,5-0,7 грн. Однако ожидается, что ситуация останется под контролем НБУ.

Ориентировочные границы курса: