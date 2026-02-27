Долар та євро "в мінусі": обмінники та банки оновили курс валют на 27 лютого

Головне:

Курс в обмінниках: Середній долар вранці тримається на рівні 43,20 грн, євро також просіло - 51,30 грн.

Курс валют в обмінниках

За даними порталу Minfin, середній курс долара в обмінниках вранці 27 лютого тримається на рівні 43,20 (-2 коп) при купівлі. А здати валюту сьогодні можна за середнім курсом в 43,10 (-5 коп).

Щодо євро, валюта також трохи просіла в ціні. Так, купити євро сьогодні можна за середнім курсом в 51,30 (-5 коп) гривню, а здати по 51,10 (-7 коп) гривні.

Фото: курс валют на 27 лютого (інфографіка РБК-Україна)

Курс валют в банках

Середній курс долара в банках також трохи опустився. Сьогодні валюту можна купити по 43,48 (-1 коп) гривні, а от для здачі валюти курс не змінився - 43 гривні за долар.

Євро також трохи впало в ціні. Станом на ранок 27 лютого середній курс європейської валюти в банках становить 51,37 (-2 коп) при купівля. А от для здачі валюти курс трохи виріс - 50,80 (+10 коп) гривень.

До прикладу, ПриватБанк сьогодні продає долар по курсу 43,35 гривні у відділеннях та 43,47 гривні - для карток. Євро в банку можна купити по 51,35 гривні, а за безнал - 51,28.

В Ощадбанку курс долара сьогодні становить 43,5 гривні при купівлі. А євро по 51,45 та 51,55 гривні - в залежності від формату операції.