Долар та євро синхронно подорожчали: "свіжий" курс валют в обмінниках та банках 28 квітня

Головне:

Зростання в банках: Середній курс купівлі долара піднявся до 44,30 грн. Найвищі цінники у касах встановили ПУМБ та Monobank - 44,40 грн.

Курс валют в обмінниках

Станом на ранок 28 квітня портал Minfin наводить середній курс долара в обмінниках на рівні 43,90 (без змін) гривень для покупки ти 43,80 (+5 коп) гривні - для здачі валюти.

Євро в обмінниках сьогодні коштує 51,80 (+10 коп) гривень для покупки та 51,56 (+6 коп) гривню - для здачі валюти.

Фото: курс валют на 28 квітня (інфографіка РБК-Україна)

Курс валют в банках

Середній курс долара в банках сьогодні тримається на рівні 44,30 (+10 коп) гривень для покупки та 43,77 (+7 коп) гривні - для здачі валюти.

Євро в банках можна купити за середнім курсом у 51,95 (+5 коп) гривень, а здати - по 51,30 (+10 коп) гривні.

ПриватБанк сьогодні продає долари в касах по 44,30 (+5 коп) гривні, а безнал - 44,44 (+20 коп) гривні. Євро у відділеннях банку можна купити по 52,05 (+15 коп) гривні, а карткою - 52,08 (без змін) гривні.

В Ощадбанку долар можна купити у мобільному застосунку по 44,25 (+5 коп) гривні, а карткою - 44,40 (+5 коп) гривні. Євро у мобільному "Ощаді" сьогодні коштує 52 (+15 коп) гривні, а карткою - 52,20 (+20 коп) гривні.

"Пумб" сьогодні продає долари у віддіденнях по 44,40 (+10 коп) гривні, а безнал - 44,20 (+10 коп) гривні. Євро в касах банку можна купити по 52,10 (+10 коп) гривні.

Monobank сьогодні тримає курс продажу долара на рівні 44,40 (+17 коп) гривень, а євро - 52,07 (без змін) гривні.

Де найвигідніше купувати валюту сьогодні?

Для тих, хто планує придбати долар, найбільш привабливі умови зберігаються в обмінниках (43,90 грн) та в мобільному застосунку Ощадбанку (44,25 грн).

У сегменті євро найнижчий курс продажу зафіксовано в обмінниках (51,80 грн) та в застосунку Ощаду (52,00 грн). В інших великих банках, як-от ПриватБанк чи ПУМБ, вартість європейської валюти вже впевнено перетнула позначку в 52,05-52,10 грн.