Долар та євро синхронно подорожчали: "свіжий" курс валют в обмінниках та банках 28 квітня

Ранок вівторка розпочався із помітного подорожчання іноземної валюти на українському ринку. Найбільші системні банки, зокрема ПриватБанк та Monobank, суттєво оновили свої цінники, додавши до вартості долара та євро до 20 копійок порівняно з попереднім днем.
Станом на ранок 28 квітня портал Minfin наводить середній курс долара в обмінниках на рівні 43,90 (без змін) гривень для покупки ти 43,80 (+5 коп) гривні - для здачі валюти.
Євро в обмінниках сьогодні коштує 51,80 (+10 коп) гривень для покупки та 51,56 (+6 коп) гривню - для здачі валюти.
Середній курс долара в банках сьогодні тримається на рівні 44,30 (+10 коп) гривень для покупки та 43,77 (+7 коп) гривні - для здачі валюти.
Євро в банках можна купити за середнім курсом у 51,95 (+5 коп) гривень, а здати - по 51,30 (+10 коп) гривні.
ПриватБанк сьогодні продає долари в касах по 44,30 (+5 коп) гривні, а безнал - 44,44 (+20 коп) гривні. Євро у відділеннях банку можна купити по 52,05 (+15 коп) гривні, а карткою - 52,08 (без змін) гривні.
В Ощадбанку долар можна купити у мобільному застосунку по 44,25 (+5 коп) гривні, а карткою - 44,40 (+5 коп) гривні. Євро у мобільному "Ощаді" сьогодні коштує 52 (+15 коп) гривні, а карткою - 52,20 (+20 коп) гривні.
"Пумб" сьогодні продає долари у віддіденнях по 44,40 (+10 коп) гривні, а безнал - 44,20 (+10 коп) гривні. Євро в касах банку можна купити по 52,10 (+10 коп) гривні.
Monobank сьогодні тримає курс продажу долара на рівні 44,40 (+17 коп) гривень, а євро - 52,07 (без змін) гривні.
Для тих, хто планує придбати долар, найбільш привабливі умови зберігаються в обмінниках (43,90 грн) та в мобільному застосунку Ощадбанку (44,25 грн).
У сегменті євро найнижчий курс продажу зафіксовано в обмінниках (51,80 грн) та в застосунку Ощаду (52,00 грн). В інших великих банках, як-от ПриватБанк чи ПУМБ, вартість європейської валюти вже впевнено перетнула позначку в 52,05-52,10 грн.
