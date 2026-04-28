Доллар и евро синхронно подорожали: "свежий" курс валют в обменниках и банках 28 апреля

Курс валют в обменниках

По состоянию на утро 28 апреля портал Minfin приводит средний курс доллара в обменниках на уровне 43,90 (без изменений) гривен для покупки ты 43,80 (+5 коп) гривны - для сдачи валюты.

Евро в обменниках сегодня стоит 51,80 (+10 коп) гривен для покупки и 51,56 (+6 коп) гривну - для сдачи валюты.

Фото: курс валют на 28 апреля (инфографика РБК-Украина)

Курс валют в банках

Средний курс доллара в банках сегодня держится на уровне 44,30 (+10 коп) гривен для покупки и 43,77 (+7 коп) гривны - для сдачи валюты.

Евро в банках можно купить по среднему курсу в 51,95 (+5 коп) гривен, а сдать - по 51,30 (+10 коп) гривны.

ПриватБанк сегодня продает доллары в кассах по 44,30 (+5 коп) гривны, а безнал - 44,44 (+20 коп) гривны. Евро в отделениях банка можно купить по 52,05 (+15 коп) гривны, а картой - 52,08 (без изменений) гривны.

В Ощадбанке доллар можно купить в мобильном приложении по 44,25 (+5 коп) гривны, а карточкой - 44,40 (+5 коп) гривны. Евро в мобильном "Ощаде" сегодня стоит 52 (+15 коп) гривны, а карточкой - 52,20 (+20 коп) гривны.

"Пумб" сегодня продает доллары в отделениях по 44,40 (+10 коп) гривны, а безнал - 44,20 (+10 коп) гривны. Евро в кассах банка можно купить по 52,10 (+10 коп) гривны.

Monobank сегодня держит курс продажи доллара на уровне 44,40 (+17 коп) гривен, а евро - 52,07 (без изменений) гривны.

Где выгоднее всего покупать валюту сегодня?

Для тех, кто планирует приобрести доллар, наиболее привлекательные условия сохраняются в обменниках (43,90 грн) и в мобильном приложении Ощадбанка (44,25 грн).

В сегменте евро самый низкий курс продажи зафиксирован в обменниках (51,80 грн) и в приложении Ощада (52,00 грн). В других крупных банках, таких как ПриватБанк или ПУМБ, стоимость европейской валюты уже уверенно пересекла отметку в 52,05-52,10 грн.