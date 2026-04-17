Долар та євро пробили нову межу: як обмінники та банки переписали "цінники" на 17 квітня

Вранці 17 квітня український валютний ринок відреагував черговим подорожчанням іноземних валют. Долар та євро додали в ціні як у касах банків, так і в обмінних пунктах.
За даними порталу Minfin, сьогодні обмінники продають долари по 43,80 (+15 коп) гривні, а купують по 43,65 (+10 коп) гривні.
Євро в обмінниках можна купити за середнім курсом у 51,60 (+15 коп) гривню, а здати - по 51,40 (+15 коп) гривні.
Фото: курс валют на 17 квітня (інфографіка РБК-Україна)
Станом на ранок 17 квітня середній курс долара в банках становить 43,85 (+10 коп) гривні при покупці та 43,35 (+5 коп) гривень при здачі валюти.
Євро в банках сьогодні можна купити за середнім курсом 51,77 (+17 коп) гривня, а здати - по 51,05 (+10 коп) гривні.
ПриватБанк сьогодні продає долари в касах та по безналу по 44,05 (+20 коп) гривні. Євро в "Приваті" можна купити по 51,95 (+20 коп) гривні в касах та по 52,08 (27 коп) гривні - безнал.
Ощадбанк встановив курс долара на рівні 43,90 (+10 коп) гривень для мобільного застосунку, а безнал - по 43,99 (+4 коп) гривні. Євро в мобільному "Ощаді" можна купити по 51,85 (+15 коп) гривні, а безнал - по 51,95 (+10 коп) гривні.
У "Пумбі" долар сьогодні тримається на рівні 44,10 (+20 коп) гривень у касах та 43,90 (+20 коп) гривні - безнал. Євро в касах банку можна купити по 51,90 (+20 коп) гривні.
Monobank продає долари по 44,04 (+19 коп) гривні, а євро - по 52,02 (+22 коп) гривні.
