Долар та євро пробили нову межу: як обмінники та банки переписали "цінники" на 17 квітня

Головне:

Тенденція: Курс долара та євро продовжує зростати. У середньому валюта додала від 10 до 27 копійок порівняно з попереднім днем.

Курс долара та євро продовжує зростати. У середньому валюта додала від 10 до 27 копійок порівняно з попереднім днем. Готівковий ринок: В обмінниках долар продають по 43,80 грн, а євро - по 51,60 грн.

В обмінниках долар продають по 43,80 грн, а євро - по 51,60 грн. Банківські курси: Середня ціна продажу долара в банках сягнула 43,85 грн, євро - 51,77 грн.

Середня ціна продажу долара в банках сягнула 43,85 грн, євро - 51,77 грн. Лідери за ціною: Найвищі курси продажу долара наразі в "Пумбі" (44,10 грн) та ПриватБанку (44,05 грн).

Найвищі курси продажу долара наразі в "Пумбі" (44,10 грн) та ПриватБанку (44,05 грн). Карткові курси: У Monobank курс продажу долара встановився на рівні 44,04 грн, євро - 52,02 грн.

Курс валют обмінники

За даними порталу Minfin, сьогодні обмінники продають долари по 43,80 (+15 коп) гривні, а купують по 43,65 (+10 коп) гривні.

Євро в обмінниках можна купити за середнім курсом у 51,60 (+15 коп) гривню, а здати - по 51,40 (+15 коп) гривні.

Курс валют в банках

Станом на ранок 17 квітня середній курс долара в банках становить 43,85 (+10 коп) гривні при покупці та 43,35 (+5 коп) гривень при здачі валюти.

Євро в банках сьогодні можна купити за середнім курсом 51,77 (+17 коп) гривня, а здати - по 51,05 (+10 коп) гривні.

ПриватБанк сьогодні продає долари в касах та по безналу по 44,05 (+20 коп) гривні. Євро в "Приваті" можна купити по 51,95 (+20 коп) гривні в касах та по 52,08 (27 коп) гривні - безнал.

Ощадбанк встановив курс долара на рівні 43,90 (+10 коп) гривень для мобільного застосунку, а безнал - по 43,99 (+4 коп) гривні. Євро в мобільному "Ощаді" можна купити по 51,85 (+15 коп) гривні, а безнал - по 51,95 (+10 коп) гривні.

У "Пумбі" долар сьогодні тримається на рівні 44,10 (+20 коп) гривень у касах та 43,90 (+20 коп) гривні - безнал. Євро в касах банку можна купити по 51,90 (+20 коп) гривні.

Monobank продає долари по 44,04 (+19 коп) гривні, а євро - по 52,02 (+22 коп) гривні.