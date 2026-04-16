ua en ru
Чт, 16 квітня Новини Аналітика Політика Бізнес Життя Розваги Lifestyle Спецпроєкти
Курс долара Економіка Авто Tech
Новини Новини України Війна в Україні Економіка Світ Надзвичайні події
Політика
Аналітика Статті Інтерв'ю Точка зору
Бізнес Економіка Фінанси Авто Tech Енергетика
Життя Гроші Зміни Освіта Суспільство
Розваги Шоу бізнес Поради Гороскопи Свята Цікаве Спорт
Lifestyle Психологія Їжа Подорожі Здорове життя Мода та краса
Досьє
Контакти Команда Про компанію Редакційна політика
Головна » Бізнес » Фінанси

Євро вдруге побив рекорд, долар росте: курс на 17 квітня і що відбувається з євровалютою

16:09 16.04.2026 Чт
2 хв
Що впливає на європейську валюту?
Тарас Лєсовий Експерт
Фото: яким буде курс євро завтра (Getty Images)

Нацбанк знову підвищив курс долара на п'ятницю, 17 квітня. А європейська валюта вдруге за тиждень встановлює рекорд.

Скільки коштуватиме валюта завтра та що впливає на курс євро, - в матеріалі РБК-Україна нижче.

Головне:

  • Долар дорожчає: Нацбанк підвищив офіційний курс американської валюти на завтра до 43,63 грн (+12 коп.).
  • Євро б'є рекорди: Європейська валюта оновила історичний максимум, підскочивши до 51,42 грн (+15 коп.).
  • Євровалюту стає складно прогнозувати: Євро дуже чутливе до світової геополітики та залежить від глобальних торгів у парі "євро/долар", а світовий ринок майже щодня реагує на новини.

Курс валют НБУ

Нацбанк встановив на завтра курс долара на рівні 43,63 гривні. Це на 12 копійок дорожче, ніж курс на сьогодні.

Євро після вчорашнього спаду знову продовжує рости та знову побило рекорд. Курс європейської валюти на завтра встановлено на рівні 51,42. Це на 15 копійок дорожче, ніж курс сьогодні.

Попередній рекорд був зафіксований цього ж тижня - курс євро на 15 квітня становив 51,32 гривні.

Яким буде курс долара та євро 17 квітня (Інфографіка РБК-Україна)

Чому курс євро "штормить"

Як зазначив в коментарі РБК-Україна фінансовий експерт Тарас Лєсовий, прогнозувати вартість євро в Україні стає дедалі складніше. На відміну від долара, європейська валюта дуже чутлива до світової геополітики.

Ось головні фактори, що зараз рухають курс євро:

  • Подвійне формування: Вартість євро в Україні залежить від двох показників: світових торгів у парі "євро/долар" та ситуації на нашому ринку в парі "гривня/долар".
  • Ціни на нафту та Близький Схід: Будь-яке військове загострення на Близькому Сході підіймає світові ціни на нафту. Оскільки Європа сильно залежить від енергоносіїв, такі кризи автоматично послаблюють євро.
  • Інфляційний тиск: Дефіцит пального розганяє інфляцію у світі, через що євро може дешевшати відносно долара. Якщо ж ситуація на ринку нафти стабільна - євровалюта, навпаки, отримує шанс на зміцнення.

"Саме через це прогнозувати поведінку євро в Україні стає дедалі складніше. Світовий ринок реагує на новини майже щодня, і маятник зовнішньої турбулентності постійно змінює амплітуду", - наголосив Лєсовий.

Не пропустіть головне! Підпишіться на наші оновлення в Google!
Або читайте нас там, де вам зручно!
Більше по темі:
Курс долара Курс євро Курс НБУ
