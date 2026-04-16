Євро вдруге побив рекорд, долар росте: курс на 17 квітня і що відбувається з євровалютою

Нацбанк знову підвищив курс долара на п'ятницю, 17 квітня. А європейська валюта вдруге за тиждень встановлює рекорд.

Скільки коштуватиме валюта завтра та що впливає на курс євро, - в матеріалі РБК-Україна нижче.

Нацбанк підвищив офіційний курс американської валюти на завтра до 43,63 грн (+12 коп.). Євро б'є рекорди: Європейська валюта оновила історичний максимум, підскочивши до 51,42 грн (+15 коп.).

Євровалюту стає складно прогнозувати: Євро дуже чутливе до світової геополітики та залежить від глобальних торгів у парі "євро/долар", а світовий ринок майже щодня реагує на новини.

Курс валют НБУ

Нацбанк встановив на завтра курс долара на рівні 43,63 гривні. Це на 12 копійок дорожче, ніж курс на сьогодні.

Євро після вчорашнього спаду знову продовжує рости та знову побило рекорд. Курс європейської валюти на завтра встановлено на рівні 51,42. Це на 15 копійок дорожче, ніж курс сьогодні.

Попередній рекорд був зафіксований цього ж тижня - курс євро на 15 квітня становив 51,32 гривні.

Яким буде курс долара та євро 17 квітня (Інфографіка РБК-Україна)

Чому курс євро "штормить"

Як зазначив в коментарі РБК-Україна фінансовий експерт Тарас Лєсовий, прогнозувати вартість євро в Україні стає дедалі складніше. На відміну від долара, європейська валюта дуже чутлива до світової геополітики.

Ось головні фактори, що зараз рухають курс євро:

Подвійне формування: Вартість євро в Україні залежить від двох показників: світових торгів у парі "євро/долар" та ситуації на нашому ринку в парі "гривня/долар".

Ціни на нафту та Близький Схід: Будь-яке військове загострення на Близькому Сході підіймає світові ціни на нафту. Оскільки Європа сильно залежить від енергоносіїв, такі кризи автоматично послаблюють євро.

Інфляційний тиск: Дефіцит пального розганяє інфляцію у світі, через що євро може дешевшати відносно долара. Якщо ж ситуація на ринку нафти стабільна - євровалюта, навпаки, отримує шанс на зміцнення.

"Саме через це прогнозувати поведінку євро в Україні стає дедалі складніше. Світовий ринок реагує на новини майже щодня, і маятник зовнішньої турбулентності постійно змінює амплітуду", - наголосив Лєсовий.