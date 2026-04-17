Доллар и евро пробили новый рубеж: как обменники и банки переписали "ценники" на 17 апреля

Утром 17 апреля украинский валютный рынок отреагировал очередным подорожанием иностранных валют. Доллар и евро прибавили в цене как в кассах банков, так и в обменных пунктах.
По данным портала Minfin, сегодня обменники продают доллары по 43,80 (+15 коп) гривны, а покупают по 43,65 (+10 коп) гривны.
Евро в обменниках можно купить по среднему курсу в 51,60 (+15 коп) гривну, а сдать - по 51,40 (+15 коп) гривны.
По состоянию на утро 17 апреля средний курс доллара в банках составляет 43,85 (+10 коп) гривны при покупке и 43,35 (+5 коп) гривен при сдаче валюты.
Евро в банках сегодня можно купить по среднему курсу 51,77 (+17 коп) гривна, а сдать - по 51,05 (+10 коп) гривны.
ПриватБанк сегодня продает доллары в кассах и по безналу по 44,05 (+20 коп) гривны. Евро в "Привате" можно купить по 51,95 (+20 коп) гривны в кассах и по 52,08 (27 коп) гривны - безнал.
Ощадбанк установил курс доллара на уровне 43,90 (+10 коп) гривен для мобильного приложения, а безнал - по 43,99 (+4 коп) гривны. Евро в мобильном "Ощаде" можно купить по 51,85 (+15 коп) гривны, а безнал - по 51,95 (+10 коп) гривны.
В "Пумбе" доллар сегодня держится на уровне 44,10 (+20 коп) гривен в кассах и 43,90 (+20 коп) гривны - безнал. Евро в кассах банка можно купить по 51,90 (+20 коп) гривны.
Monobank продает доллары по 44,04 (+19 коп) гривны, а евро - по 52,02 (+22 коп) гривны.
