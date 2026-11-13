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Долар дорожчає, а євро дешевшає: курс НБУ на 16 листопада та чи загрожує ринку дефіцит

15:51 13.11.2026 Пт
2 хв
aimg Анастасія Мацепа aimg Тарас Лєсовий Експерт
Долар дорожчає, а євро дешевшає: курс НБУ на 16 листопада та чи загрожує ринку дефіцит Фото: офіційні курси долара та євро змінилися (Getty Images)
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Національний банк України визначив офіційні курси іноземних валют на понеділок, 16 листопада. Порівняно з попереднім робочим днем долар подорожчав, а євро продовжив дешевшати.

Скільки буде коштувати валюта на початку нового робочого тижня та чи є підстави говорити про ризик дефіциту іноземної валюти, – читайте в матеріалі РБК-Україна нижче.

Курс валют НБУ

На понеділок, 16 листопада, НБУ встановив офіційний курс долара на рівні 45,42 гривні. Порівняно з п’ятницею, 13 листопада, американська валюта подорожчала на 4 копійки – тоді її офіційний курс становив 45,38 гривні.

Євро, навпаки, подешевшав. Якщо 13 листопада офіційний курс європейської валюти становив 50,33 гривні, то на 16 листопада НБУ встановив його на рівні 50,22 гривні. Таким чином, євро втратив 11 копійок.

Долар дорожчає, а євро дешевшає: курс НБУ на 16 листопада та чи загрожує ринку дефіцит
Фото: курс валют НБУ на 16 листопада (інфографіка РБК-Україна)

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Як війна впливає на попит на валюту та чи загрожує ринку дефіцит

Як розповів у коментарі для РБК-Україна директор департаменту фінансових ринків та інвестиційної діяльності ''Глобус Банку'' Тарас Лєсовий, однією з особливостей валютного ринку залишається вплив психологічного чинника, пов’язаного з війною. Ракетно-дронові атаки не лише завдають збитків підприємствам та інфраструктурі, а й посилюють невизначеність серед громадян. Через це навіть незначне зростання курсу долара люди можуть сприймати як початок масштабної девальвації.

За його словами, на тлі таких настроїв виникає ризик штучного ажіотажу на валютному ринку. Зокрема, окремі обмінні пункти можуть підвищувати курс продажу, розраховуючи на те, що громадяни, налякані можливим подальшим подорожчанням валюти, купуватимуть її навіть усупереч власним інтересам.

У таких умовах психологічний попит може тимчасово перевищувати реальні потреби ринку.

Водночас банкір наголошує, що підвищений попит на валюту не означає її дефіциту. На міжбанківському ринку Національний банк має інструменти для компенсації надмірного попиту.

Крім того, режим керованої гнучкості дає змогу регулятору підтримувати відносну рівновагу курсу. Таким чином, НБУ стримує вплив економічної та воєнної нестабільності на валютний ринок.

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Увага: Цей матеріал підготовлено виключно з ознайомчою метою і не є фінансовою або інвестиційною порадою. Інвестиції пов’язані з ризиком, включно з можливістю повної втрати капіталу. РБК-Україна не несе відповідальності за фінансові рішення, прийняті на основі цього матеріалу. Перед ухваленням будь-яких інвестиційних рішень рекомендуємо звернутися до ліцензованого фінансового консультанта.

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