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Доллар и евро подешевели в обменниках: сколько стоит валюта 16 ноября

09:30 16.11.2026 Пн
2 мин
aimg Анастасия Мацепа
Доллар и евро подешевели в обменниках: сколько стоит валюта 16 ноября Фото: банки и обменники обновили курсы иностранных валют (РБК-Украина)
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В понедельник, 16 ноября, курсы доллара и евро в украинских обменниках несколько снизились. В банках цена валют различается в зависимости от учреждения и метода расчета.

Сколько стоят доллар и евро в обменниках и банках 16 ноября, – читайте в материале РБК-Украина ниже.

Курс валют в обменниках

По данным Minfin, по состоянию на утро понедельника, 16 ноября, доллар в обменниках покупают по 46,00 гривны (-3 коп), а продают – по 46,20 гривны (-3 коп).

Евро в пунктах обмена сегодня покупают по 51,04 грн (-6 коп), а продают – по 51,30 грн (-15 коп).

Доллар и евро подешевели в обменниках: сколько стоит валюта 16 ноября
Фото: курс валют в обменниках (инфографика РБК-Украина)

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Курс валют в банках

Средний курс доллара в банках составляет 45,35 грн (+12 коп) для покупки валюты и 45,92 грн (-5 коп) для ее продажи.

Евро банки покупают в среднем по 50,19 грн (+2 коп), а продают – по 51,10 грн (-7 коп).

Доллар и евро подешевели в обменниках: сколько стоит валюта 16 ноября
Фото: курс валют в банках (инфографика РБК-Украина)

ПриватБанк продает доллары в отделениях по 45,95 гривны (без изменений), а картой – по 45,87 гривны (без изменений). Евро в отделениях банка можно купить по 51,10 гривны (-20 коп), а картой – по 51,02 гривны (-26 коп).

Ощадбанк в приложении продает доллары по 45,95 гривны (+5 коп), а картой – по 46,05 гривны (без изменений). Евро в ''Мобильном Ощаде'' можно купить по 51,15 гривны (-10 коп), а картой – по 51,30 гривны (-10 коп).

''ПУМБ'' продает доллары в кассах по 45,90 гривны (без изменений), а по коммерческому курсу – по 45,90 гривны (без изменений). Евро в отделениях банка можно купить по 51,10 гривны (без изменений).

Monobank сегодня продает доллары по 45,82 гривны (-4 коп.), а евро – по 50,95 гривны (-6 коп.).

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Внимание: Этот материал подготовлен исключительно для ознакомительных целей и не является финансовым или инвестиционным советом. Инвестиции связаны с риском, включая возможность полной потери капитала. РБК-Украина не несет ответственности за финансовые решения, принятые на основе этого материала. Перед принятием каких-либо инвестиционных решений рекомендуем обратиться к лицензированному финансовому консультанту.

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