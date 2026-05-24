Долар та євро з початку року зросли майже на 2 гривні: чи чекати стрибка курсу в червні

Від початку року офіційний курс долара та євро в Україні зріс орієнтовно на 4%, проте перший місяць літа не має принести фінансових несподіванок.
Які фактори стримають різкі стрибки цінників в обмінниках та банках найближчим часом у коментарі для РБК-Україна розповів директор департаменту фінансових ринків та інвестиційної діяльності "ГЛОБУС БАНК" Тарас Лєсовий.
Головне:
За словами Лєсового, базовий сценарій розвитку подій не передбачає дестабілізації фінансового сектору. Головним елементом стабільності залишається стратегія Національного банку. Режим "керованої гнучкості" дозволяє регулятору поєднувати ринкові правила з активним згладжуванням надмірних коливань, вчасно вирівнюючи баланс сил.
У червні попит на валюту формуватимуть імпортери - зокрема компанії, які закуповують пальне та інші критично важливі товари. Проте аналітики не очікують великого перекосу. Дисбаланс між попитом і пропозицією утримається в межах помірних 10-15%, що не є критичним для ринку і легко перекривається звичними інструментами НБУ.
Контрольованість ситуації підтверджує і динаміка курсів від початку року. До кінця травня офіційний долар може зрости орієнтовно на 1,6-1,8 грн (майже на 4%).
Навіть якщо курс досягне позначки 44,5 грн/долар, загальне зростання з початку року складе 5,1% (2,15 грн). Євро з початку року вже подорожчав майже на 1,93 грн (3,9%), а за умови досягнення позначки 52 грн/євро зростання становитиме 4,4% (2,21 грн).
"У червні валютний ринок, найімовірніше, залишатиметься у звичних параметрах. Базовий прогноз передбачає коливання долара в діапазоні 43,8-44,8 грн/долар, а євро - 51-52 грн/євро. Ризики зберігаються, але наразі вони не провокують "недугу" різкої девальвації", - зазначає Лєсовий.
Експерт вважає, що стабільність міжнародних резервів та фінансування оборонних і соціальних видатків держави напряму залежатимуть від графіка отримання міжнародної підтримки.
Регулярна допомога від партнерів є ключовим запобіжником, який знижує ризики погіршення очікувань на валютному ринку, хоча точні строки першого траншу з нового пакета ЄС поки що залишаються невизначеними.
Паралельно на ринок впливатимуть цінові показники. Після прискорення річної інфляції у квітні до 8,6% (коли ціни за місяць зросли на 1,4%), травневі цифри можуть продемонструвати сповільнення. Стабілізація інфляційного тиску автоматично заспокоїть громадян та бізнес і зменшить психологічне навантаження на валютний сегмент.
В підсумку, червневий валютний ринок має всі шанси утриматися у звичних параметрах завдяки трьом головним стабілізаторам: політиці НБУ, міжнародній фінансовій допомозі та притишеній інфляції.
