Доллар и евро с начала года выросли почти на 2 гривны: ждать ли скачка курса в июне

Эксперты ожидают доллар в пределах 43,8-44,8 грн/доллар, а евро - в диапазоне 51-52 грн/евро. Риски резкой девальвации пока отсутствуют. Кредитный пакет от ЕС: Важным фактором станет ожидание первого транша из пакета ЕС на 90 млрд евро на 2026-2027 годы. В 2026 году потребность Украины во внешнем финансировании составляет около 45 млрд долларов (3,7-3,8 млрд долларов ежемесячно).

Важным фактором станет ожидание первого транша из пакета ЕС на 90 млрд евро на 2026-2027 годы. В 2026 году потребность Украины во внешнем финансировании составляет около 45 млрд долларов (3,7-3,8 млрд долларов ежемесячно). Уровень инфляции: По итогам 2026 года она может составить 9,4%. Однако, если в мае месячный показатель удержится в пределах 0,5-0,7%, годовая инфляция замедлится до 7,7-8,0%, что снизит давление на рынок.

По итогам 2026 года она может составить 9,4%. Однако, если в мае месячный показатель удержится в пределах 0,5-0,7%, годовая инфляция замедлится до 7,7-8,0%, что снизит давление на рынок. Военный фактор: Атаки врага и разрушение инфраструктуры давят на экономику, но благодаря внешнему финансированию и активной позиции Нацбанка это влияние будет частично сглажено.

Почему июнь пройдет без резких курсовых скачков

По словам Лесового, базовый сценарий развития событий не предусматривает дестабилизации финансового сектора. Главным элементом стабильности остается стратегия Национального банка. Режим "управляемой гибкости" позволяет регулятору сочетать рыночные правила с активным сглаживанием чрезмерных колебаний, вовремя выравнивая баланс сил.

В июне спрос на валюту будут формировать импортеры - в частности компании, которые закупают топливо и другие критически важные товары. Однако аналитики не ожидают большого перекоса. Дисбаланс между спросом и предложением удержится в пределах умеренных 10-15%, что не является критическим для рынка и легко перекрывается привычными инструментами НБУ.

Контролируемость ситуации подтверждает и динамика курсов с начала года. До конца мая официальный доллар может вырасти ориентировочно на 1,6-1,8 грн (почти на 4%).

Даже если курс достигнет отметки 44,5 грн/доллар, общий рост с начала года составит 5,1% (2,15 грн). Евро с начала года уже подорожал почти на 1,93 грн (3,9%), а при условии достижения отметки 52 грн/евро рост составит 4,4% (2,21 грн).

"В июне валютный рынок, скорее всего, будет оставаться в привычных параметрах. Базовый прогноз предусматривает колебания доллара в диапазоне 43,8-44,8 грн/доллар, а евро - 51-52 грн/евро. Риски сохраняются, но пока они не провоцируют "болезнь" резкой девальвации", - отмечает Лесовой.

Ожидание денег от ЕС и инфляционные маркеры

Эксперт считает, что стабильность международных резервов и финансирование оборонных и социальных расходов государства напрямую будут зависеть от графика получения международной поддержки.

Регулярная помощь от партнеров является ключевым предохранителем, который снижает риски ухудшения ожиданий на валютном рынке, хотя точные сроки первого транша из нового пакета ЕС пока остаются неопределенными.

Параллельно на рынок будут влиять ценовые показатели. После ускорения годовой инфляции в апреле до 8,6% (когда цены за месяц выросли на 1,4%), майские цифры могут продемонстрировать замедление. Стабилизация инфляционного давления автоматически успокоит граждан и бизнес и уменьшит психологическую нагрузку на валютный сегмент.

В итоге, июньский валютный рынок имеет все шансы удержаться в привычных параметрах благодаря трем главным стабилизаторам: политике НБУ, международной финансовой помощи и приглушенной инфляции.