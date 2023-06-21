Долар та євро падають: свіжий курс в обмінниках

Станом на ранок 21 червня середній курс долара Україною впав на 5 копійок до 37,30 гривень. Курс євро впав на 8 копійок до 40,85 гривні за євро. В обмінних пунктах купують долар у середньому по 36,80 грн, євро по 40,15 грн.

Офіційний курс долара НБУ було зафіксовано з 21 липня 2022 року та становить 36,5686 гривень за долар. Офіційний курс євро на 21 червня становить 39,964 гривні за євро (+0,0256 гривні).

НБУ вирішив проблему "зношених" доларів

Національний банк України запровадив посилений контроль за обміном валют банками та обмінними пунктами. Порушення розцінюватиметься як потенційна ознака шахрайської діяльності

За порушення передбачено великі штрафи. Максимальний розмір становитиме: