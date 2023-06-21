Доллар и евро падают: свежий курс в обменниках

Курс доллара в обменных пунктах Украины сегодня снизился. Единая европейская валюта также подешевела.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на данные мониторинга рынка.
По состоянию на утро 21 июня средний курс доллара по Украине упал на 5 копеек до 37,30 гривен. Курс евро упал на 8 копеек до 40,85 гривен за евро. В обменных пунктах покупают доллар в среднем по 36,80 гривен, евро по 40,15 гривен.
Официальный курс доллара НБУ был зафиксирован с 21 июля 2022 года и составляет 36,5686 гривен за доллар. Официальный курс евро на 21 июня составляет 39,964 гривен за евро (+0,0256 гривен).
Национальный банк Украины ввел усиленный контроль за обменом валют банками и обменными пунктами. Нарушение будет расцениваться как потенциальный признак мошеннической деятельности
За нарушение предусмотрены большие штрафы. Максимальный размер составит:
Напомним, в мае в Украине возникла проблема дополнительных комиссий банков и обменных пунктов, которые они устанавливают за прием якобы изношенных долларовых купюр или банкнот предыдущих лет выпуска.
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