Долар та євро падають: курс на 17 березня та які зміни можливі на тижні

Курс валют НБУ

Нацбанк оновив офіційні показники курсу валют на вівторок, 17 березня. Завтра американська валюта продовжить падати в ціні і становитиме 44,08 (-5 коп).

Офіційний курс євро на завтра триматиметься і далі нижче 51 гривні - 50,57 (-9 коп).

Прогноз курсу на тиждень: чого очікувати на валютному ринку

Як пояснював у коментарі РБК-Україна директор департаменту фінансових ринків та інвестиційної діяльності "Глобус банку" Тарас Лєсовий, ситуація на валютному ринку України залишатиметься стабільною, різких потрясінь не очікується.

Ключові фактори впливу:

Сезонність: Аграрії збільшують продаж валюти перед посівною, що підтримує ринок.

Енергоносії: Імпортери пального активно купують валюту через ризик подорожчання нафти у світі на тлі подій на Близькому Сході.

Позиція НБУ: Регулятор готовий втручатися для гасіння коливань. Облікову ставку 19 березня, ймовірно, залишать на рівні 15%.

Світові тренди: Долар зміцнився до євро на 3%. Очікуваний діапазон пари євро/долар: 1,145-1,165.

Очікувані курси на 16-22 березня:

Міжбанк: долар 43,5-44,25 грн, євро 49,5-52 грн.

долар 43,5-44,25 грн, євро 49,5-52 грн. Готівковий ринок: долар 43,5-44,5 грн, євро 50,5-52 грн.

долар 43,5-44,5 грн, євро 50,5-52 грн. Щоденні зміни: в межах 0,1-0,3 грн залежно від сегмента ринку.

НБУ забезпечив банки готівкою: чи є дефіцит

Нацбанк оприлюднив результати операцій із підкріплення кас банків валютою, що відбулися 13 березня 2026 року.

Результати торгів за 13 березня:

Пропозиція НБУ: Нацбанк готовий був надати 100 млн доларів та 50 млн євро.

Нацбанк готовий був надати 100 млн доларів та 50 млн євро. Реальний попит: Участь в операції взяв один банк. Він подав заявки на 30 млн доларів та 20 млн євро.

Участь в операції взяв один банк. Він подав заявки на 30 млн доларів та 20 млн євро. Рішення: Усі заявки були задоволені в повному обсязі.

Ситуація на ринку

Упродовж тижня з 9 по 13 березня пропозиція валюти від НБУ значно перевищувала запити банків. Це підтверджує, що дефіциту готівкової валюти в Україні немає.

Національний банк і надалі забезпечуватиме каси банків готівкою. Кількість таких операцій залежатиме від того, скільки валюти буде потрібно банківській системі.