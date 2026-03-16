Доллар и евро падают: курс на 17 марта и какие изменения возможны на неделе

Курс валют НБУ

Нацбанк обновил официальные показатели курса валют на вторник, 17 марта. Завтра американская валюта продолжит падать в цене и составит 44,08 (-5 коп).

Официальный курс евро на завтра будет держаться и дальше ниже 51 гривны - 50,57 (-9 коп).

Прогноз курса на неделю: чего ожидать на валютном рынке

Как пояснял в комментарии РБК-Украина директор департамента финансовых рынков и инвестиционной деятельности "Глобус банка" Тарас Лесовой, ситуация на валютном рынке Украины будет оставаться стабильной, резких потрясений не ожидается.

Ключевые факторы влияния:

Сезонность: Аграрии увеличивают продажу валюты перед посевной, что поддерживает рынок.

Энергоносители: Импортеры топлива активно покупают валюту из-за риска подорожания нефти в мире на фоне событий на Ближнем Востоке.

Позиция НБУ: Регулятор готов вмешиваться для гашения колебаний. Учетную ставку 19 марта, вероятно, оставят на уровне 15%.

Мировые тренды: Доллар укрепился к евро на 3%. Ожидаемый диапазон пары евро/доллар: 1,145-1,165.

Ожидаемые курсы на 16-22 марта:

Межбанк: доллар 43,5-44,25 грн, евро 49,5-52 грн.

доллар 43,5-44,25 грн, евро 49,5-52 грн. Наличный рынок: доллар 43,5-44,5 грн, евро 50,5-52 грн.

доллар 43,5-44,5 грн, евро 50,5-52 грн. Ежедневные изменения: в пределах 0,1-0,3 грн в зависимости от сегмента рынка.

НБУ обеспечил банки наличными: есть ли дефицит

Нацбанк обнародовал результаты операций по подкреплению касс банков валютой, состоявшихся 13 марта 2026 года.

Результаты торгов за 13 марта:

Предложение НБУ: Нацбанк готов был предоставить 100 млн долларов и 50 млн евро.

Нацбанк готов был предоставить 100 млн долларов и 50 млн евро. Реальный спрос: Участие в операции принял один банк. Он подал заявки на 30 млн долларов и 20 млн евро.

Участие в операции принял один банк. Он подал заявки на 30 млн долларов и 20 млн евро. Решение: Все заявки были удовлетворены в полном объеме.

Ситуация на рынке

В течение недели с 9 по 13 марта предложение валюты от НБУ значительно превышало запросы банков. Это подтверждает, что дефицита наличной валюты в Украине нет.

Национальный банк и в дальнейшем будет обеспечивать кассы банков наличными. Количество таких операций будет зависеть от того, сколько валюты потребуется банковской системе.