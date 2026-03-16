Доллар и евро падают: курс на 17 марта и какие изменения возможны на неделе

Курс доллара продолжает отступать от рекордных отметок после прошлой недели. Завтра американская валюта немного упадет в цене, евро тоже продолжит опускаться.
Какой курс валют установлен на завтра и чего ждать до конца недели - читайте в материале РБК-Украина ниже.
Главное:
Нацбанк обновил официальные показатели курса валют на вторник, 17 марта. Завтра американская валюта продолжит падать в цене и составит 44,08 (-5 коп).
Официальный курс евро на завтра будет держаться и дальше ниже 51 гривны - 50,57 (-9 коп).
Фото: курс валют на 17 марта (инфографика РБК-Украина)
Как пояснял в комментарии РБК-Украина директор департамента финансовых рынков и инвестиционной деятельности "Глобус банка" Тарас Лесовой, ситуация на валютном рынке Украины будет оставаться стабильной, резких потрясений не ожидается.
Ключевые факторы влияния:
Сезонность: Аграрии увеличивают продажу валюты перед посевной, что поддерживает рынок.
Энергоносители: Импортеры топлива активно покупают валюту из-за риска подорожания нефти в мире на фоне событий на Ближнем Востоке.
Позиция НБУ: Регулятор готов вмешиваться для гашения колебаний. Учетную ставку 19 марта, вероятно, оставят на уровне 15%.
Мировые тренды: Доллар укрепился к евро на 3%. Ожидаемый диапазон пары евро/доллар: 1,145-1,165.
Ожидаемые курсы на 16-22 марта:
Нацбанк обнародовал результаты операций по подкреплению касс банков валютой, состоявшихся 13 марта 2026 года.
Результаты торгов за 13 марта:
Ситуация на рынке
В течение недели с 9 по 13 марта предложение валюты от НБУ значительно превышало запросы банков. Это подтверждает, что дефицита наличной валюты в Украине нет.
Национальный банк и в дальнейшем будет обеспечивать кассы банков наличными. Количество таких операций будет зависеть от того, сколько валюты потребуется банковской системе.
Внимание: Этот материал подготовлен исключительно для ознакомительных целей и не является финансовым или инвестиционным советом. Инвестиции связаны с риском, включая возможность полной потери капитала. РБК-Украина не несет ответственности за финансовые решения, принятые на основе этого материала. Перед принятием каких-либо инвестиционных решений рекомендуем обратиться к лицензированному финансовому консультанту.