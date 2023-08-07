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Долар та євро дорожчають на початку тижня: курси валют в обмінних пунктах

Фото: курс долара впав на 5 копійок (Віталій Носач, РБК-Україна)
Автор: Олександр Білоус

Курс долара в обмінних пунктах України зростає на початку тижня. Єдина європейська валюта також подорожчала

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на дані моніторингу ринку.

Станом на ранок 7 серпня середній курс долара Україною зріс на 5 копійок до 37,55 гривень, курс євро зріс на 5 копійок до 41,70 гривень.

В обмінних пунктах купують долар у середньому по 37,00 грн, євро по 41,00 грн.

Офіційний курс долара НБУ зафіксовано 21 липня минулого року - 36,5686 гривень за долар. Офіційний курс євро на 7 серпня становить 40,0024 грн. за євро (+0,0110 грн).

Ситуація на ринку

За даними НБУ, курс долара на готівковому ринку знизився з початку року на 7,2%. При цьому у липні у перші з січня курс трохи зріс 0 на 0,1% до 37,28 гривень.

Нагадаємо, курс долара на готівковому валютному ринку поступово знижувався з початку року. Однак наприкінці липня курс зріс на 50 копійок.

Однак у НБУ заявили, що зростання курсу долара на готівковому валютному ринку абсолютно нормальне і що центробанк відстежує ситуацію.

Згідно з останнім індексом Біг-маку курс гривні недооцінений на 49% порівняно з фактичним обмінним курсом 36,93 грн/долар, а курс купівельної спроможності має бути на рівні 18,82 грн/долар.

 

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Курс долара