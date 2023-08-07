Доллар и евро дорожают в начале недели: курсы валют в обменных пунктах

По состоянию на утро 7 августа средний курс доллара по Украине вырос на 5 копеек до 37,55 гривен, курс евро вырос на 5 копеек до 41,70 гривен.

В обменных пунктах покупают доллар в среднем по 37,00 гривен, евро по 41,00 гривен.

Официальный курс доллара НБУ зафиксирован 21 июля прошлого года - 36,5686 гривен за доллар. Официальный курс евро на 7 августа составляет 40,0024 гривен за евро (+0,0110 гривен).

Ситуация на рынке

По данным НБУ, курс доллара на наличном рынке упал с начала года на 7,2%. При этом в июле в первые с января курс немного вырос - на 0,1% до 37,28 гривен.

Напомним, курс доллара на наличном валютном рынке постепенно снижался с начала года. Однако в конце июля курс вырос на 50 копеек.

Однако в НБУ заявили, что рост курса доллара на наличном валютном рынке абсолютно нормален и что центробанк отслеживает ситуацию.

Согласно последнему индексу Биг-мака курс гривны недооценен на 49% по сравнению с фактическим обменным курсом 36,93 грн/доллар, а курс по покупательной способности должен быть на уровне 18,82 грн/доллар.